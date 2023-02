El terremoto agrava la crisis humanitaria que sufre Siria desde hace décadas





09/02/2023 - 11:26:42

VOA.— La tragedia que asoló Turquía y Siria el lunes ha puesto de relieve la crisis humanitaria que este último país enfrenta desde hace años a causa de una guerra civil que dura ya más de una década y agravada ahora de sobremanera por el terremoto. A esto se le suma el grave problema para acceder a la ayuda internacional debido a la díficiles condiciones en que se encuentra sumido esa nación. Liza Saidj, rescatista internacional en Alepo, explicó a Reuters que las condiciones en Siria "son muy difíciles" y que "hay muchas víctimas que aún no han sido encontradas”. La guerra civil, iniciada en 2011, ha dividido el país en tres partes: el gobierno de Bashar al-Assad, las fuerzas kurdas y, en el noroeste, la zona afectada por el temblor, la oposición siria. Allí viven millones de desplazados de otras partes del territorio nacional. El gobierno sirio restringe los recursos mínimos y casi la totalidad de la ayuda internacional y que entra solo desde Turquía por el cruce de Bab al-Hawa. El único permitido por las Naciones Unidas con Rusia, aliado del gobierno, que ha forzado el cierre de todos los otros cruces. A esto se añaden los bombardeos y las enfermedades. Siria pide el levantamiento de las sanciones internacionales para permitir la entrada de más ayudas, pero muchos expertos dicen que las sanciones no tienen efecto en la entrega de asistencia y que este llamado solo ayudaría al gobierno de Damasco. Muhannad Hadi, Coordinador regional humanitario de la ONU, dijo a Reuters que “desde el comienzo del terremoto, la carretera que va de Gaziantep a la frontera, hasta el punto de transbordo, resultó dañada y esa carretera se cerró", razón por la cual no se pudo enviar ningún artículo de socorro y obligó a la búsqueda de rutas alternativas. Mientras el camino hacia Bab-al-Hawa podría reabrirse pronto, en el noroeste de Siria empieza a faltar todo: comida, cobijas, gasolina.