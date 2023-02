Gobierno gestiona paso de camiones bolivianos varados en Perú; se normaliza el tránsito en frontera con Chile





09/02/2023 - 10:49:14

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó que el Gobierno gestiona el paso al país de camiones bolivianos varados en Perú y reportó que se normaliza el tránsito de los vehículos con carga de exportación nacional en las fronteras con Chile. “Hemos intentado todo tipo de gestiones, incluso hemos apelado a la Defensoría del Pueblo en Perú, para tratar de persuadir a los bloqueadores, para que dejen pasar nuestras unidades de transporte”, indicó la autoridad según un reporte de Unitel. El viceministro explicó que el Gobierno boliviano apela a los alcaldes y autoridades comunitarias peruanos para que pasen los camiones varados y se habilite el tránsito de carga desde Tacna hasta Tambo Quemado y para ello también se trabaja con Chile. “Ahora estas unidades de transporte puedan ir hasta Tacna depende de los puntos de bloqueo y donde estén ubicados. Es complicada la situación en Perú, esperemos que se solucione lo más pronto posible”, señaló.

Chile Asimismo, de acuerdo con un reporte de la agencia Sputnik, informó que se normaliza el tráfico de camiones con carga de exportación en los pasos fronterizos con Chile, donde se desviaron las mercancías que no pueden salir por puertos peruanos por los conflictos “El reporte que recibimos de los puntos fronterizos es que el tránsito es normal, ya no existen filas, un transportista llega y ya no tiene que pasar la noche. Se ha hecho más fluido el tránsito y la idea es que estas medidas sean de carácter permanente para facilitar el tránsito”, explicó. Sostuvo que el comercio exterior boliviano sufre los percances y pérdidas a partir del cierre de la frontera en Desaguadero, con Perú. Actualmente no es posible circular por puertos de ese país, por la crisis política y social que a traviesa. El 31 de enero pasado, autoridades de los gobiernos de Bolivia y Chile acordaron ampliar el horario de atención en el Complejo Fronterizo de Chungará hasta las 20.30, para facilitar el paso de camiones varados. En ese marco, la Aduana Nacional también amplió su horario de atención hasta las 21.00 e incrementó su personal en las fronteras de Tambo Quemado, Pisiga y Charaña con la finalidad de agilizar la prestación de servicios a los transportistas y operadores de comercio exterior, según los datos oficiales.