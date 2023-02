Defensoría aún no recibe informe de Régimen Penitenciario sobre caso cámara espía





09/02/2023 - 10:27:52

Erbol.- El Defensor de Pueblo, Pedro Callisaya, informó este jueves que la Dirección General de Régimen Penitenciario no ha respondido al requerimiento de informe que se realizó sobre la denuncia de una cámara espía en la celda de Luis Fernando Camacho en Chonchocoro. Cuando se conoció la denuncia, la Defensoría del Pueblo inició una investigación y realizó requerimientos de informe sobre el tema. “Tenemos una investigación en curso, estamos con el requerimiento de informe que se ha remitido a la Dirección General de Régimen Penitenciario, no contamos todavía con la respuesta y en la medida que contemos ya con la información correspondiente vamos a posicionarnos al respecto”, dijo Callisaya. El Defensor reveló que tampoco la entidad ha tenido la oportunidad de visitar la celda en la que presuntamente se habría encontrado la cámara denunciada por Camacho. Aclaró, sin embargo, que se está haciendo el acompañamiento al tema de salud de Camacho y se realiza seguimiento a su proceso.