Escáner detecta en el aeropuerto de El Alto cuatro toneladas en artículos no declarados valorados en Bs 2,9 millones





09/02/2023 - 10:23:21

Los escáner de la Aduana Nacional detectaron en el Aeropuerto Internacional de El Alto al menos cuatro toneladas de variedad de artículos no declarados, valorados en más de Bs 2,9 millones. De acuerdo con un reporte institucional, la administradora de Aduana Aeropuerto El Alto, Silvia Macias, informó que la mercancía ilegal consiste en aparatos electrónicos, accesorios de vestir, repuestos de vehículos, relojes, mandos de videojuegos, decodificadores de sonido, cámaras fotográficas y altavoces. Actualmente, el Aeropuerto Internacional de El Alto cuenta con tres escáneres de la Aduana para el control de mercancía, dos de ellos destinados a la inspección de maletas durante el ingreso de equipaje acompañado con los pasajeros internacionales y el tercero es utilizado en la revisión exclusiva de carga internacional. “Estos equipos nos permiten realizar el control del 100 por ciento de las mercancías en aeropuerto, así identificamos si son electrodomésticos, metales, armas u otros accesorios”, explicó la administradora. Indicó que cada pasajero debe llenar el formulario 250 (Declaración Jurada de Equipaje Acompañado e Ingreso y Salida de Divisas), para legalizar sus pertenencias, caso contrario son observados y catalogados como “no declarados”. De toda esta mercancía observada, una tonelada consiste en equipos electrónicos abandonados y las tres restantes son artículos variados que no contaban con la documentación de respaldo para el ingreso legal al territorio nacional. Se destacan dos casos registrados en enero de la presente gestión, el primero fue mediante el arribo de mercancía Courier. En un despacho en el que se declaró un Rac y al ingresar al escáner se detectó la existencia de celulares dentro del mismo. Y en una carga posterior las cajas de los celulares. El segundo caso refiere a la recepción de dos cargas por Courier, que de acuerdo a documentos indicaba portar accesorios de celular; sin embargo, eran prendas de vestir y laptops. “El Courier hace un acopio de todas las mercancías que llegan del extranjero, por ejemplo, artículos que se internan de China u España manifiestan ser muestras, pero al verificar son más de 100 unidades de un producto en su interior”, explicó Macias. En el marco de la lucha contra el contrabando, del 1 al 31 de enero de la presente gestión, la Aduana comisó mercancía ilegal valorada en más de Bs 42 millones como resultado de 834 operativos de control en todo el país. ABI