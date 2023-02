Salud reporta que se aplicaron 15.7 millones de dosis contra el Covid





09/02/2023 - 10:03:34

El Ministerio de Salud y Deportes informó que la vacunación contra la Covid-19 en Bolivia alcanza hasta la fecha a 15.742.316 dosis aplicadas, entre la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis a los diferentes grupos etarios de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el territorio nacional. El total de las vacunas gestionadas y adquiridas por el Gobierno nacional alcanza a 23.815.500 dosis. El reporte establece que se aplicó 759.725 primeras dosis, 549.493 segundas dosis a niños de 5 a 11 años, mientras que 810.540 a adolescentes de 12 a 17 años en primeras dosis y 640.423 en la segunda. El informe emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud establece que el acumulado nacional de pacientes recuperados asciende a 1.151.317. De igual manera el reporte establece que no se lamentó el fallecimiento de personas durante esta jornada a causa del virus y la tasa de letalidad hasta el momento alcanza a 0.1%. Dengue Los casos acumulados de Dengue en Bolivia llegan a 4.763; durante esta jornada se reportaron 533 nuevos casos y el total de fallecidos alcanza a 17. El departamento de Santa Cruz es el que mayor cantidad de contagiados presenta 3.512 en total, Beni 719, Tarija 212, La Paz 126, Pando 39, Chuquisaca 113 y Cochabamba 42. Tosferina El total de casos acumulados de Coqueluche en el país alcanzan a 272, de los que 186 son hasta 5 años y 86 mayores de ese rango de edad, 260 contagiados se recuperaron, se tiene 9 pacientes activos a la fecha, durante esta jornada no se presentó casos y se tuvo que lamentar 3 fallecidos. Viruela del Mono El informe oficial de casos de Viruela del Mono en Bolivia, establece que a la fecha se tiene un paciente activo, 263 se recuperaron, durante esta jornada no se presentó personas contagiada y el acumulado asciende a 264.