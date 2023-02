La hija de Añez dice que vive de la herencia de su padre y dos alquileres





09/02/2023 - 06:41:26

El Deber.- El hecho ha causado ya un revuelo. Luego de que se supo que la Fiscalía indaga en reserva a Carolina Ribera pidiendo informes a 31 instituciones estatales, la hija de la expresidente Jeanine Áñez ve un ataque del Gobierno que la ve como rival político y busca anularla y reveló que ella y su hermano se sustentan con una herencia de su padre fallecido en 2020, y el alquiler de dos casas que pertenecen a la familia. Ribera y Natalia Ibáñez Vaca, la prima del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, son indagadas por el delito de supuesta legitimación de ganancias ilícitas. El documento fue enviado hace seis meses al fiscal y la investigación intenta remontarse hasta 2017 recabando informes a Migración sobre viajes que hubieran realizado ambas. Busca desde conexiones domésticas hasta cuentas bancarias. “Yo no soy servidora pública, no soy política, ni narcotraficante, ni terrorista, no tengo nada que esconder. Esto es una persecución política por ser hija de Jeanine Áñez. Lo que quieren es callarme. Yo soy una activista que lleva una lucha por la libertad de mi madre y de otros presos políticos, y esta no se va a detener, contra una dictadura consolidada en el país y una justicia que es servil a los abusos”. La joven acotó que “lo conquistado trascendió las fronteras, posiblemente me ven como una posible rival política en elecciones, pero yo no he pensado lanzarme a esa área”. Dijo que sus viajes fueron financiados por organizaciones defensoras de la democracia y los DDHH. Relató que tras el encarcelamiento de su madre, la situación familiar es complicada en lo económico. “Mi hermano y yo nos sostenemos, hay personas que nos han colaborado, hemos recibido una herencia de mi padre que murió en 2020. Una vivienda que tenemos en Trinidad y otra que dejó mi papá las alquilamos para subsistir. No tenemos nada que esconder, que busquen todo lo que quieran no hallarán nada”, manifestó Ribera. Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, declaró a EL DEBER que “el caso iniciado por la Unidad de Investigaciones Financieras y el Ministerio Publico de oficio contra Ribera y Ibañez comenzó en julio de 2022. El mes de diciembre el Ministerio de Justicia se apersono a todos los procesos por Legitimacion de Ganancias Ilicitas (art. 185 Bis de la Ley 1768), porque es parte de sus obligaciones determinadas por la Ley 004”. Complementó que el proceso se encuentra “en investigación y pendiente de que las personas denunciadas presten su declaración”. Arguyó que “los delitos precedentes investigados de acuerdo a la informacion cursante en el expediente son delitos de corrupcion y complicidad con delitos de corrupcion; es importante establecer que bajo el principio constitucional de inocencia y debido proceso corresponde que las ciudadanas referidas sean tratadas siempre como inocentes y puedan prestar sus declaraciones de defensa ante la Fiscalia”. Este medio insistió en conocer si es que la autoridad conocía de algún caso o hecho concreto que las involucre: “No considero apropiado comentar sobre un caso en curso, lo correcto es que las partes puedan acudir al llamado de Fiscalía y responder sobre sus hechos. De nuestra parte le reitero que dejamos el caso a cargo de Fiscalía y Órgano Judicial”. Ribera señaló que Lima es uno de los promotores de estas denuncias, y le recordó que incluso el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, Diego García-Sayán que fue invitado por el Gobierno, la recibió y en su informe manifestó que se habían cometido abusos en contra de su madre.