BCB calcula comprar al menos 1.000 millones de dólares a los exportadores





08/02/2023 - 19:59:10

El Banco Central de Bolivia (BCB) espera comprar al menos $us 1.000 millones de los cerca de $us 9.000 millones generados por los exportadores con el tipo de cambio “competitivo” de Bs 6,95 ofrecido al sector, cotización mayor a la que rige en el mercado nacional y que le permitirá lograr mayores recursos económicos. “El objetivo que nos hemos trazado en la gestión es favorecer, en términos de valor de la exportación, a unos 1.000 millones de dólares de exportación del sector privado”, explicó el presidente del BCB, Edwin Rojas, a radio Erbol. Tras la firma de un contrato con el estatal Banco Unión, el ente emisor puede comprar dólares generados por los exportadores a un tipo de cambio “competitivo”, que estará en el orden de Bs 6,95. El objetivo es hacer más competitivo al sector. La meta es comprar al menos $us 1.000 millones de los cerca de $us 9.000 millones que genera el sector exportador privado. Los datos oficiales dan cuenta que las exportaciones llegaron a los $us 13.653 millones en 2022. De acuerdo con el presidente del BCB, los exportadores bolivianos acuden en la actualidad al sistema financiero para cambiar sus dólares a moneda nacional, donde reciben entre Bs 6,90 y Bs 6,92 por cada divisa, en el marco de la banda de tipo de cambio establecido por el ente emisor (Bs 6,86 compra y Bs 6,96 venta). Ahora, la iniciativa ofrece un “tipo de cambio competitivo” que permita a los exportadores captar más recursos por sus exportaciones en moneda estadounidense. “Lo que queremos es pagar un tipo de cambio competitivo, que va a estar en el orden de los 6,95 bolivianos para incentivar a los exportadores y que sigan este ritmo de las exportaciones”, explicó y aseguró que no se hará ninguna diferencia al momento de hacer la compra entre grande, mediano o pequeño exportador como suele suceder en el sistema financiero. Rojas comentó que en el mercado cambiario se ofrecía a un pequeño exportador una tasa más baja por cada dólar, más pegado al Bs 6,86; mientras que ofertaban más a un gran exportador, por la mayor cantidad de divisas que se iban a cambiar. Con el ingreso del BCB, la tasa de Bs 6,95 será uniforme para todos los exportadores que quieran realizar el cambio de divisa en el banco estatal. Sumarse a esta opción es completamente voluntaria para los exportadores, por tanto, si los empresarios quieren hacer sus transacciones en otra entidad financiero estarán en la libertad de hacerlo. Sin embargo, Rojas destacó que el Banco Unión ofrecerá no solo una tasa competitiva, sino una labor eficiente en la transacción para que esto sea resuelta en horas, máximo al final de la tarde. Además, si eventualmente el exportador necesita realizar un movimiento de una suma de dinero de alto valor a otra entidad financiera, por distintas razones, no tendrá costo. ABI