Esposa de Camacho ingresa a Chonchocoro, permanecerá cinco días junto al gobernador





08/02/2023 - 19:56:06

El Deber.- Fátima Jordáningresó al penal de Chonchocoro para acompañar a su marido, el gobernador cruceño. Adelantó que la salud de Luis Fernando Camacho es estable, pero que la próxima semana necesita recibir el suero que es parte de su tratamiento médico. "Estoy entrando ahora, me voy a quedar cinco días, que es normalmente lo que me quedo a acompañarlo", informó la esposa del gobernador. Durante los últimos días, era el hijo del gobernador quien acompañaba en el penal a la autoridad. "Hasta que yo me fui, y las noticias que he recibido, es que está estable. La próxima semana le toca recibir su suero. Anímicamente está muy bien, él es quien nos da fortaleza, es muy creyente en Dios. Él cree que la justicia divina llega y no le va a fallar", remarcó Jordán. La esposa de la primera autoridad del departamento se refirió a la carta que escribió Camacho e indicó que al parecer, "escribir cartas es el único medio que tiene para expresarse y comunicarse con su pueblo". En referencia a la acción judicial interpuesta por asambleístas del MAS contra el gobernador, Jordan valoró la intencionalidad que respalda al recurso. "Hemos visto que se ha suspendido la audiencia de acción de cumplimiento que el Gobierno quiere utilizar para dar un golpe de Estado a Santa Cruz, para pasar por encima de los votos de los cruceños", apuntó. En la misiva que escribió el gobernador se apunta al presidente Luis Arce de impulsar las acciones en su contra. "Se propone consolidar el golpe que le dio a nuestro gobierno departamental de Santa Cruz, usando nuevamente un recurso arbitrario ante la justicia. El masismo pretende pisotear el mandato de nuestro estatuto departamental y la voluntad de los cruceños, generando una sucesión arbitraria en nuestra gobernación”.