Milena Soto sobre Yassir: Quiero que sepa Bolivia quién es el verdadero delincuente





08/02/2023 - 18:07:45

Opinión.- La Resistencia Juvenil Cochala (RJC) se resquebraja aún más. Milena Soto responsabilizó ayer a Yassir Molina por los hechos ocurridos en Sucre, en 2020, por los cuales son procesados seis personas en la capital de Bolivia. En la oportunidad, denunció violencia física, verbal e incluso amenazas de muerte, por parte de quien comandó el grupo cochabambino. El singular hecho tuvo lugar en medio del cuarto intermedio del juicio oral contra los integrantes de la RJC, el cual tiene lugar en Sucre, por los destrozos y el pintarrajeado de la Fiscalía, en 2020. “¿Por qué estamos todos procesados?, es gracias a ese sujeto. Quiero que sepa Bolivia quién es el verdadero delincuente. Al final, quienes han venido a la Fiscalía han sido los tres (Yassir, Mario y Fabio Bascopé) en desacuerdo de toda la Resistencia y toda Cochabamba. Pero bueno, en realidad, el único culpable para que todos estemos dentro de este proceso es el señor Yassir Molina”, señaló Soto en un video viralizado por sus redes sociales. PROCESO Yassir, los hermanos Mario y Fabio Bascopé, Milena Soto, Mario S.S. y Ayda L.T. son procesados por los destrozos a la infraestructura de la Fiscalía de Sucre hace tres años. La Fiscalía pide 20 años de cárcel para los integrantes de la Resistencia por el delito de organización criminal con relación a la destrucción y deterioro de bienes del Estado, tenencia, porte o portación y fabricación ilícita y daño calificado. VIOLENCIA Soto también denunció que ayer habría sido víctima de agresión verbal, física y amenazas de muerte por parte de Molina, quien a pesar de estar enmanillado y en medio de la presencia policial habría atentado, supuestamente, contra ella, Daniela Hidalgo (madre de Molina) y Drago Maldonado, otro integrante de la RJC. A través de un video difundido en su cuenta de Facebook, Soto lamentó que ayer recibiera un “ataque” por quien un día dijo ser su “hermano”, pero que actuó de forma “baja y ruin”. Ante los hechos, solicitó la extensión de las cámaras de seguridad que registraron lo ocurrido ayer en el Juzgado de Sentencia Penal Tercero de Sucre, donde se ventila el juicio contra la Resistencia. Aseguró que la Justicia le concedió el pedido. “Voy a obtener las imágenes y voy a denunciar a Yassir Molina”, aseguró. Asimismo, enfatizó que no cuenta con antecedentes penales. Recordó que no se encontraba en Sucre cuando ocurrieron los actos por los que se los acusa. En medio de esta fractura, Soto indicó que tanto Molina como los demás miembros de la RJC procesados son presos políticos y no son culpables por lo delitos que se les acusa. Asimismo, anunció que, posteriormente, dará a conocer una lista de personas que le pidieron que “se vuelque”. RESPUESTA Molina recurrió a las redes para responderle a Soto. A través de una publicación en su muro de Facebook señaló: “Qué fácil es mostrar solo un lado de la historia... cuando antes de ello existe una provocación y esta no es mostrada”. Denunció que fue Hidalgo quien amenazó y agredió psicológicamente a su esposa, quien se encuentra en gestación. (…). Ahora no solo es Yassir, sino su esposa y el bebé que viene en camino... quienes se deben cuidar y proteger”, reza una publicación al respecto.