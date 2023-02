Cuéllar denuncia a Héctor Arce por presunta megacorrupción; éste ve que es una intimidación





08/02/2023 - 17:40:51

Erbol.- El diputado del ala “renovadora” del MAS, Rolando Cuéllar, presentó este miércoles una denuncia penal por presuntos delitos de corrupción contra su colega “evista” Héctor Arce Rodríguez, debido a proyectos que habría gestionado cuando era Alcalde de Omereque en Cochabamba. Héctor Arce, por su parte, negó las acusaciones y manifestó que la denuncia de Cuéllar busca intimidarlo por realizar un trabajo de fiscalización. Cuéllar se refirió a un proyecto de riego de 7 millones de bolivianos, del cual aseveró que no aguantó ni un mes antes de destruirse. Arce reconoció que hubo fallos en la primera fase del proyecto de riego, pero la empresa constructora los subsanó. Aseguró, sin embargo, que este tema es responsabilidad del Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) y él no tiene nada que ver. El diputado Cuéllar denunció también el proyecto de una represa de 160 millones de bolivianos. Al respecto, Arce reconoció que apareció una falla geológica y se tuvo que rediseñar, sin embargo, aseguró que no tiene nada que ver y sólo gestionó los recursos. Cuéllar, asimismo, acusó a Arce por la situación del estadio en Omereque y aseguró que el mismo se está “descalichando” por ser una mala obra. Indicó que su denuncia contra Arce es por los delitos de “daño económico, malversación, legitimación de ganancias ilícitas e incumplimiento de deberes. Además, el diputado “renovador” implicó al actual alcalde de Omereque, Darwin Vera. Afirmó que Arce es padrino de matrimonio del actual burgomaestre, por lo cual éste no fiscaliza su gestión. “Héctor Arce ha hecho mucho daño al pueblo de Omereque, lo ha dejado como su fuera Ucrania”, agregó. Dijo que con este caso buscará la suspensión de Arce de la Cámara de Diputados, a través de un proceso ante la Comisión de Ética.