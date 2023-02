Suspenden para el 16 de febrero audiencia que busca sacar a Camacho de la gobernación cruceña





08/02/2023 - 17:16:22

La Sala Constitucional Tercera cruceña postergó hasta el jueves 16 la audiencia en la que se definirá si se aleja del cargo al gobernador Fernando Camacho, debido a que asambleístas del MAS, que demandaron una acción de cumplimiento, no notificaron a la autoridad departamental para que asuma su defensa. La asambleísta departamental cruceña Paola Aguirre (Creemos) informó que la determinación fue asumida por los dos vocales de la citada sala constitucional que debían presidir la audiencia virtual a partir de las 13:00 de este miércoles. “El gobernador Luis Fernando Camacho no fue notificado a la audiencia de acción de cumplimiento presentada por el MAS”, así lo indicó Efraín Suárez, asesor de gestión de la Gobernación de Santa Cruz. La legisladora opositora lamentó que la justicia reprograme la audiencia de Camacho para el próximo jueves, a las 08:30, debido a que se dará a pocas horas de iniciarse el carnaval. Horas antes, Aguirre denunció que el MAS pretende dar un "golpe judicial" a la gobernación de Santa Cruz, debido a que con la acción de cumplimiento pretende que el vicegobernador Mario Aguilera asuma la titularidad de la Gobernación, ante la ausencia de Camacho, quien guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro desde fines de diciembre de 2022, por el caso "golpe de Estado I". Camacho acusa de sucesión arbitraria Mediante una carta desde el penal de Chonchocoro, Luis Fernando Camacho acusó al Gobierno de querer forzar una “sucesión arbitraria” a través de la Justicia, para sacarlo del cargo de Gobernador y poner una autoridad “funcional” al MAS. Camacho se pronunció después de que asambleístas del MAS pretenden, mediante una Acción de Cumplimiento, que la Justicia obligue a tramitar la sucesión de Camacho tomando en cuenta que se encuentra detenido y no podría ejercer el cargo. En su carta, Camacho alerta que el Gobierno de Luis Arce se propone consolidar el “golpe” al Gobierno Departamental de Santa Cruz.