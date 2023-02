Evistas acusan a Presidencia y Comunicación por campaña de desprestigio contra Evo





08/02/2023 - 17:09:13

Página Siete.- Legisladores del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunciaron este miércoles que funcionarios del Ministerio de la Presidencias y del Viceministerio de Comunicación se dedican a hacer memes y videos para desprestigiar al expresidente Evo Morales y al partido azul. Además, alertaron que en esa cartera de Estado se incurre en nepotismo. “Malos servidores públicos del Ministerio de la Presidencia, del Viceministerio de Comunicación, se han dado a la tarea de producir, diseñar y difundir este tipo de videos que busca socavar el liderazgo del hermano Evo Morales, que busca dividir y fragmentar al MAS, que busca destruir la imagen de nuestros líderes nacionales”, indicó el diputado Héctor Arce, mientras mostraba uno de los videos en cuestión. Calificó de “funcionarios perversos y dañinos” a estas personas que usan recursos del Estado para dañar la imagen de Morales y dividir el MAS. Arce aseguró que ya se tiene identificados a algunos que ocupan altos cargos en esas instancias mencionadas. Incluso denunció que hay “hay nepotismo”, ya que en un ministerio trabaja la esposa y en otra cartera de Estado el esposo, ambos dedicados a difundir estos materiales orientados a desgastar la imagen de los líderes y legisladores del MAS. Por su parte, el senador Leonardo Loza confirmó que existen ataques dirigidos contra Evo Morales y el MAS. Dijo que lo saludable y por el bien del gobierno de Luis Arce se debería retirar a todos estos funcionarios que, en lugar de trabajar en sus funciones específicas, se dedican a hacer memes y videos. “Ellos han sido designados para trabajar por el pueblo, no para elaborar memes, no para elaborar falsos videos, informes”, indicó. Loza indicó que también hay legisladores “traidores” que atacan a Morales y al MAS, presentando cartas o recursos para modificar el estatuto del partido azul. “Señalar que a nuestro hermano Evo Morales, no solo atacan ahora, ni solo atacan algunos traidores, sino tenemos información desde que ha aparecido como dirigente, lamentablemente intentaron enterrar políticamente”, aseguró. Para Loza, estas arremetidas con inventos de por medio seguirán difundiéndose a través de videos, por lo que no descarta interponer una acción legal para que se sancione a estos funcionarios.