Subsidio a los combustibles se dispara a $us 1.731 millones, en parte se cubren con las reservas del Banco Central





08/02/2023 - 16:40:49

El Deber.- La subvención a los carburantes se incrementó de $us 714 millones, en 2021, a $us 1.731 millones en 2022, un mayor costo que en parte se cubrió con las Reservas Internacionales Netas del Banco Central de Bolivia (BCB).​ Datos del ministerio de Economía y Finanzas Públicas dan cuenta que el año pasado el subsidio al diésel y la gasolina sumó $us 1.731 millones, un 142% más que en la gestión 2021, que fue de $us 714 millones. “Hemos destinado el uso de las reservas internacionales a comprar vacunas, pruebas rápidas (de Covid-19), a dotarle al pueblo de los medios para que la subvención se siga manteniendo, comprando gasolina y diésel”, afirmó el ministro de esa cartera, Marcelo Montenegro, en su informe de evaluación sobre la economía boliviana. Según el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las compras externas de combustibles, así como las de bienes de capital, contribuyen al fortalecimiento del aparato productivo del país. “Si bien se ha incrementado la importación de hidrocarburos en un 11% en términos de volumen, hay que destacar que el mayor incremento viene asociado a los precios”, indicó el director general ejecutivo del INE, Humberto Arandia. “No nos olvidemos que en el grupo beneficiado para la subvención de hidrocarburos se encuentra el sector soyero, que en esta gestión registra un incremento del 62% en sus exportaciones. Entonces, este incremento de la importación de los combustibles favoreció en gran medida al desempeño de las exportaciones del sector no tradicional”, sostuvo Arandia. Bolivia internó en total el año pasado un valor de $us 4.365,6 millones en combustibles y lubricantes, y exportó $us 2.972 millones en gas natural, lo confirma el déficit comercial energético por el que atraviesa el país.