Contrato permite al BCB comprar dólares a los exportadores a Bs 6,95





08/02/2023 - 16:31:03

El Banco Central de Bolivia (BCB) y el Banco Unión firmaron este miércoles un contrato que permite al ente emisor comprar dólares generados por los exportadores a un tipo de cambio “competitivo” que estará en el orden de Bs 6,95. Con esa medida, se da continuidad al dinamismo del sector en la línea de la política de sustitución de importaciones. En presencia de ejecutivos de la financiera estatal y exportadores del país, el presidente del BCB, Edwin Rojas, y el gerente general de Banco Unión, Marcelo Jiménez, firmaron el denominado “Contrato sobre Políticas de Incentivo a las Exportaciones”, en la ciudad de La Paz. Tras suscribir ese documento, Rojas informó que ahora el BCB podrá comprar dólares generados por el sector exportador privado a un tipo de cambio “competitivo”, entre el tipo de cambio de compra de Bs 6,86 y el tipo de cambio oficial de venta de Bs 6,96, “pero que sea superior al tipo de cambio promedio que ofrece el sistema financiero nacional con el objetivo de incentivar la actividad del sector”. “De esta manera, nosotros vamos a ofrecer un tipo de cambio competitivo que va estar en el orden del 6,95 (bolivianos) para los exportadores a través del Banco Unión, para lo cual esta medida tiene algunas características y algunos beneficios”, afirmó. De acuerdo con los datos de Rojas, la medida tiene al menos cinco tipos de beneficios. El primero es que es voluntario; es decir que, el sector exportador privado es libre de decidir acogerse a esta medida. Mayores ingresos para los exportadores. Con esta medida, recibirán más recursos los cuales serán importantes para superar un escenario “especialmente desafiante” y mantener los buenos rendimientos generados hasta la fecha en los dos últimos años. Mayores ingresos a un tipo de cambio estable a lo largo del año y sin ningún límite en montos transados. Mayor eficiencia en la liquidación de las transacciones. Si la compra de dólares es realizada hasta las 10.00, la acreditación de los recursos al exportador se realizará el mismo día, siendo más eficiente que el procedimiento actual del sistema. Sin costos de transferencia. Nos se cobrarán costos de transferencia entre cuentas del sistema financiero a operaciones relacionadas directamente con esta medida a la primera transferencia. “¿Qué significa esto? (que) el sector exportador puede tener servicios de otro banco del sistema financiero, pero en el momento en que quiera trasladar los recursos de una cuenta a otra, no tendrá costo”, detalló Rojas. El presidente del BCB destacó que esta medida permitirá dar continuidad al dinamismo del sector exportador registrado en los últimos años, en línea con la política de sustitución de importaciones, enmarcada en el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). La medida fue adoptada luego de que el presidente Luis Arce informó el martes que las exportaciones bolivianas alcanzaron un histórico récord de $us 13.653 millones y dejaron un superávit comercial positivo de $us 603 millones, por tercer año consecutivo en 2022. En tanto, el presidente de la Cámara de Exportadores de Bolivia, Danilo Velasco, calificó el contrato suscrito como positivo porque representa un estímulo para el sector exportador y permitirá “balancear de mejor manera las condiciones de tipo de cambio real”. “Nos permitimos destacar positivamente la suscripción de este contrato entre el Banco Central de Bolivia y el Banco Unión no solo por las implicaciones que tendrá sobre el sector exportador sino también porque seráútil al país en su conjunto para enfrentar un escenario externo que se presenta de manera adversa”, dijo.