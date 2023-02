El régimen de Nicaragua inhabilitó de por vida a 14 presos políticos para ejercer cargos públicos





08/02/2023 - 09:04:36

Infobae.- La dictadura de Daniel Ortega inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular a al menos 14 presos políticos, entre ellos cuatro sacerdotes católicos y varios dirigentes, así lo denunció este martes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). “Tenemos una lista de más de 14 personas presas políticas a quienes se les ha hecho la misma aplicación, con el agravante de que los jueces, a solicitud de los fiscales, sin ningún trámite, sin tener ninguna facultad de cambiar una letra de una sentencia que está firme, alteran su contenido”, sostuvo la organización en una declaración pública. Los casos más recientes fueron cuatro sacerdotes católicos, dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, norte de Nicaragua, que además de haber sido condenados a 10 años de prisión por delitos considerados “traición a la patria”, fueron castigados con la inhabilitación “perpetua de sus derechos ciudadanos”, según el Cenidh, crítico del régimen sandinista. Esta ONG, que fue ilegalizada por la dictadura de Ortega-Murillo en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018, tildó la inhabilitación de por vida como “la aberración más grande, el último atropello a la inteligencia de las y los nicaragüenses y de la comunidad internacional”. “Para CENIDH esto es una afrenta al derecho, a la inteligencia, a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de protección de derechos humanos que permanentemente están insistiendo en condenar las violaciones a las garantías del debido proceso, a las que están sujetas las personas presas políticas en Nicaragua”, anotó.

No existe el estado de derecho El Cenidh argumentó que las penas accesorias, en la que cabe la inhabilitación a cargos públicos, “no pueden durar más tiempo que el establecido en la pena principal, por tanto, estas inhabilitaciones tendrían que durar los 10 años” que ha sido la pena impuesta a religiosos y a opositores. “Denunciamos ante el mundo no solamente esta aberración cometida contra los siete miembros de la diócesis de Matagalpa, (sino también que) esta nueva acción represiva se ha comenzado a aplicar por varios jueces, a petición de los fiscales en casos anteriores, adicionando sentencias firmes”, agregó. El organización insistió en denunciar “esta persecución indiscriminada que es la destrucción total no solo de la institucionalidad sino de cualquier vestigio de seguridad jurídica que quede en el país”. “Es el aniquilamiento de las personas presas políticas para quienes exigimos su libertad inmediata”, añadió. Para el Cenidh, la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos o de elección popular y suspensión de los derechos políticos, “profundiza la represión en Nicaragua”. Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.