Gobierno impulsa cuatro medidas económicas para intentar contener la crisis





08/02/2023 - 07:08:06

El Deber.- El Gobierno promueve cuatro medidas económicas, como el proyecto de la ley del oro, el bono a las remesas, los bonos soberanos y ahora los profesionales independientes actúan como “agentes recaudadores”. Sin embargo, estas acciones económica son cuestionadas por los especialistas y legisladores que lo consideran una señal de la falta de liquidez y de financiamiento del Ejecutivo, por lo que piden a las autoridades sincerarse sobre la crisis financiera que estaría viviendo el país. “Estas cuatro medidas tienen una cadena lógica que señala una situación bastante preocupante, como la falta de liquidez y falta de financiamiento del Gobierno central que ha llevado a cambiar el enfoque de la política financiera y fiscal de cómo recaudamos y cómo nos endeudamos. Empezamos a usar a los profesionales y a todos los actores que podamos para hacer agentes de recaudación. Al mismo tiempo, el Gobierno trata de capturar recursos de deuda externa y cada vez más caros y si no lo logran tratar de utilizar el oro y las reservas para financiar sus necesidades de gasto”, explicó el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB) José Gabriel Espinoza. Agregó que la falta de liquidez hace que el Gobierno recurra a la deuda interna, la misma que provoca que el acceso a crédito para el prestatario, quien por fuera de los créditos regulados, se haga más caro. Respecto a la necesidad de incrementar las divisas, ante la crisis de producción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y ante la perspectiva que se tiene a las exportaciones en 2023 y 2024, dijo que el Gobierno empieza a recurrir a medidas “bastante peligrosas” como la compra y, sobre todo, la venta de oro en el mercado externo, no solo eso, sino busca en el ahorro del público con el bono remesa. José Luis Porcel, economista y diputado de Comunidad Ciudadana (CC), coincidió en que la compra del oro a través de una ley y también el cobro de intereses para quienes ahorren el dinero enviado por familiares en el exterior son “medidas desesperadas”. “Creo que el Gobierno tiene que bajar un poquito su prepotencia, ser más humilde y sencillo en reconocer que la economía está mal. Si no acepto que estoy enfermo no me voy a curar, pero si acepto puedo aceptar las recetas y cuidar mi alimentación. Lo mismo sucede con la economía”, manifestó el parlamentario opositor. Actualmente el Gobierno y una fracción del MAS intenta aprobar en la Asamblea Legislativa la ley del oro para que el BCB pueda hacer operaciones financieras; esto ha encendido las alarmas en la oposición desde el año pasado. Las críticas también vienen de Evo Morales, quien desde el año pasado cuestionó la política económica aplicada por su exministro de Economía y hoy presidente, Luis Arce. El cocalero dijo que el Ejecutivo se ocupa de la macroeconomía, pero no de la microeconomía que afecta directamente a los bolsillos de la población. Ayer el primer mandatario, desde su cuenta de Twitter, resaltó el valor de las exportaciones y el superávit comercial. “¡La reconstrucción económica no se detiene!”, escribió. El presidente señaló que en 2022, el valor de las exportaciones alcanzó un “récord histórico” de $us13.653 millones, con un 23,2% de incremento respecto a 2021, y por tercer año consecutivo se evidenció un superávit comercial de $us 603 millones. Proyecto de ley del oro



El proyecto de ley de “Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales” está generando un nuevo escenario de confrontación en la Asamblea Legislativa. El MAS, por su lado, asegura que dinamizará la economía, pero desde la oposición advirtieron que el Gobierno está “desesperado” por captar divisas a costa de las reservas de oro. “Estamos muy preocupados porque le ponen el nombre rimbombante de proyecto de ley del oro para fortalecer las reservas internacionales, cuando en los hechos lo que pretenden es debilitar las reservas internacionales”, cuestionó el diputado Carlos Alarcón, de la opositora CC. El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, respondió a las críticas al anteproyecto y afirmó que no busca dilapidar los recursos ni vender las reservas del metal, sino hacer gestión como otros bancos centrales de la región lo hacen. Sin embargo, Espinoza aseguró que esa compra y venta de oro se suelen hacer en el mercado internacional entre bancos centrales y operadores con certificación de oro, además de otros requisitos de seguridad. Advirtió que debido a la minería ilegal en Bolivia es posible que el BCB incurra en “blanqueamiento” de oro proveniente de canales no legales por la falta de control que hay en el país. Como segunda consecuencia detalló que esta minería ilegal también promueve el trabajo infantil y el daño de medio ambiente. “La ley habla del fortalecimiento de las reservas internacionales y esto podría lograrse comprando oro en el mercado interno sin necesidad de autorizar a convertirlo en divisas”, planteó como alternativa el exdirector del BCB. Entre tanto, la bancada de Creemos de la Cámara de Senadores nuevamente pidió al presidente Luis Arce permitir la tarea de fiscalización de las reservas de oro de los bolivianos, en cumplimiento al artículo 158 de la Constitución Política del Estado y el artículo 141 del Reglamento de la Cámara Alta. En agosto del 2022, los parlamentarios solicitaron al presidente del BCB, Edwin Rojas, permitir verificar las reservas de oro; sin embargo, se habrían usado “argucias administrativas” para evitar la fiscalización. Bono remesas



El 27 de enero, el BCB lanzó el nuevo bono “BCB Remesa” y ofrece una tasa de interés del 1,25% a 360 días, aunque según los especialistas, comparando con la inflación de más del 3% para este año, la tasa real que captarían los ahorristas sería negativa. El economista Gonzalo Chávez explicó que si un ciudadano entrega dólares, provenientes de dinero enviado por un familiar en el extranjero, al BCB, la entidad pagará los intereses y devolverá el capital en bolivianos. “Es decir, ayuda mantener capital en dólares, aunque el pago de los intereses es muy bajo en bolivianos. El Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para mantener el nivel de reservas y aumentarlas. La medida de lanzar los ‘bonos remesas’ va en esa dirección”, detalló. Bono soberanos



En febrero de 2022, Bolivia retornó a los mercados de capitales internacionales y colocó $us 850 millones en bonos soberanos a una tasa de interés del 7,5% y un vencimiento de ocho años. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, esta emisión no representa un incremento en el saldo de la deuda externa porque está destinada al canje de los bonos soberanos con vencimiento a 2022 y 2023. Desde el Ejecutivo explicaron que “el canje de bonos es un instrumento financiero que permite el cierre de los bonos anteriores a cambio de unos nuevos, con nuevos plazos y condiciones, sin poner en riesgo la calificación del emisor”. No obstante, la visión de los especialistas dista mucho de la postura de la actual administración. Una de las razones es la caída del precio de los bonos que pasaron de 100 centavos de dólar a 75,25 centavos y una elevación del interés hasta un 12%. El primero en advertir esta situación el especialista en finanzas, Jaime Dunn. En su análisis hace notar que los bonos han colapsado y que los inversionistas prefieren venderlos, incluso resignando parte de su capital invertido. Decreto 4850 Los economistas ven un cambio de enfoque del Gobierno con el DS 4850 que modifica el sistema tributario para los profesionales independientes, ya que cuando Arce era ministro de Economía argumentaba que la actividad económica debía tributar y por eso se aplicaba el IUE, IVA. Sin embargo, la nueva medida hace que los profesionales independientes paguen el 13% del RC IVA y ya no el 25% del IUE lo que promueve mayor recaudación para el Gobierno, aunque con un efecto en el ritmo del Producto Interno Bruto (PIB). “Empiezan a usar a los profesionales como un agente recaudador”, argumentaron.