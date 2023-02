Justicia admite recurso del MAS para apartar del cargo a Camacho





08/02/2023 - 07:00:57

Página Siete.- La Sala Penal Tercera admitió una acción de cumplimiento, impulsada por asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sea “despojado del cargo”, denunció ayer la asambleísta Paola Aguirre, de Creemos. Según la asambleísta de esta bancada opositora, se intenta dar “un golpe judicial a la Gobernación” por parte de los asambleístas del MAS que promovieron dicho recurso legal. “Se pretende dar un golpe judicial a la Gobernación cruceña por parte de los asambleístas departamentales de la bancada del MAS. Si se llega a conceder la pretensión del MAS, a través de esta resolución judicial, se estaría consumando un golpe judicial, dos vocales estarían sobreponiéndose a la voluntad del pueblo cruceño”, indicó. La solicitud fue impulsada luego de la detención del Gobernador cruceño en el penal de Chonchocoro, donde fue recluido de manera preventiva en tanto siguen las investigaciones por el caso “golpe de Estado I”, impulsado por Lidia Patty, exdiputada del MAS. Se tuvo conocimiento del tema hace dos semanas, tras una revisión periódica de sistemas de ingreso de las causas judiciales en el Órgano Judicial de Santa Cruz. En ese registro se constató la presentación de una acción de cumplimiento interpuesta por asambleístas del partido azul. Desde filas del MAS se dice que Camacho está ausente y por eso debe asumir el vicegobernador Mario Aguilera. Anoche, la autoridad cruceña aseguró que estuvo recibiendo ”comunicados y amenazas” que implican “la vulneración de la ley” “Mario Aguilera, mi persona, vicegobernador electo del departamento de Santa Cruz, no puede asumir el cargo de gobernador en ejercicio porque no es un cargo vacante. El gobernador es Luis Fernando Camacho (...) No se cumplió ninguna de las condiciones para aplicar la ausencia que establece el artículo 25 de nuestro estatuto autonómico. Menos aún, las condiciones que establece el artículo 26 para que el Gobernador deje de serlo”, explicó. Recalcó que para que se apliquen ambos artículos tiene que demostrarse una ausencia. “Sólo se puede dar si el Gobernador pide o presenta una licencia o si hay una resolución judicial que le limite sus derechos y éste no es el caso”. Recordó que el gobernador Camacho está detenido preventivamente. “Hoy (ayer) a las 8:30 podía haberse dado esa condición de que él vuelva a Santa Cruz. Aún conserva sus derechos constitucionales, políticos y la confianza emergida en las urnas en una elección democrática”, afirmó. Camacho fue elegido con el 55,64% de los votos en las elecciones subnacionales de 2021.