Reforma: Lima y TSJ plantean opción de una Constituyente





08/02/2023 - 06:47:50

Correo del Sur.- En pleno proceso de recolección de firmas para ir a un referéndum que modifique la CPE y elimine la elección popular de autoridades judiciales, entre otras reformas, el Ministerio del sector y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) coincidieron este martes en hablar de la posibilidad de una Asamblea Constituyente para introducir cambios en la justicia. El ministro Iván Lima propuso iniciar un debate sobre si el país necesita una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) o una Constituyente. “El constitucionalismo boliviano debe informarle al país, a los 12 millones de habitantes, si esta reforma es posible parcialmente o requerimos convocar una Asamblea Constituyente”, manifestó. Un día antes, el expresidente y exministro de la extinta Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, en entrevista con CORREO DEL SUR, había pedido al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca que convoquen a una “gran reunión” con “planteamientos mínimos” para encarar una reforma estructural de la justicia. Luego, recomendó adoptar decisiones en consenso. En julio de este año, el denominado grupo de Juristas Independientes presentó una propuesta de reforma judicial mediante un referéndum constitucional y desde el mes pasado inició la recolección de firmas para concretar esa consulta popular. A estas iniciativas se sumó la del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, quien, a título personal, planteó que mientras se debata la reforma a profundidad, se cambie mediante ley el método o sistema de selección de autoridades judiciales para que la preselección de postulantes esté a cargo de un grupo de notables surgido de las universidades, colegios de abogados y organizaciones sociales. Otra propuesta que apunta a modificaciones a la forma de selección de postulantes a magistrados es la de la senadora Silvia Salame (CC), que presentó un proyecto de ley para que juristas, académicos, universidades y colegios de profesionales sean parte de ese proceso y garanticen la meritocracia. La legisladora chuquisaqueña está de acuerdo con el proyecto de los Juristas Independientes, pero considera que los tiempos no alcanzarán para concretar la reforma constitucional antes de las elecciones judiciales. PRIMERO EL DEBATE El presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (Icach), Juan Pablo Cervantes, no comparte con la propuesta del referéndum porque, según su criterio, no abarcará a una verdadera reforma. “Empecemos primero a debatir, no es que una persona o un grupo de notables tienen toda la razón y no podrían equivocarse. Desde ese punto de vista, desde el Colegio de Abogados no estamos tan convencidos con el referéndum porque puede, en una de esas, arrojar ciertas preguntas que no incluyan la totalidad de la necesidad de reformas que necesita el país”, sostuvo. Dijo que, de no haber debate, teme que una reforma tal como la anuncian los políticos, tanto oficialistas como opositores, puede ser contraproducente y un justificativo para que el Gobierno la utilice sin haber abordado las verdaderas necesidades del sistema judicial. “El camino debe ser a la inversa: primero, un debate sobre todos los temas en conflicto que requieren de un cambio estructural; y, después, definir el camino, ya sea una Asamblea Constituyente o una reforma de la Constitución”, enfatizó. El TSJ propone “acuerdos mínimos” El planteamiento de un referéndum para reformar la justicia es más una plataforma política de exautoridades públicas y no resolverá la crisis judicial, según el presidente del TSJ, Ricardo Torres. La autoridad afirmó que, de no haber “acuerdos mínimos” para proyectar una “reforma judicial básica”, se tiene que pensar en una Asamblea Constituyente que responda a una reforma “profunda, estructural e integral”, y no a otros intereses. “Si no hay acuerdos mínimos, como tendrían que darse en el contexto nacional a partir de los órganos del Estado que puedan propiciar estos acuerdos mínimos para proyectar una reforma judicial básica, creo que al final debemos pensar también en una Asamblea Constituyente”, declaró. Empero, la autoridad dijo que no se avizora un acuerdo debido a la conflictividad política por la que atraviesa el país. “Por lo tanto, un referéndum tiene más un carácter político. Creo que algunas exautoridades políticas están buscando replantearse una plataforma política y la crisis judicial no debe servir para ello”, aseveró. Torres dijo que comparte la propuesta del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien en una entrevista con CORREO DEL SUR sugirió una “gran reunión” para lograr un acuerdo político. Fuerte cruce entre Ceballos y Flores El secretario general de la Alcaldía de Sucre, Orlando Ceballos, y el jurista independiente Samuel Flores protagonizaron este martes un fuerte cruce a partir de las declaraciones del primero, que deseó “todas las desgracias del mundo” al grupo de abogados que impulsan la reforma judicial vía referéndum, mientras que el segundo mandó a la autoridad capitalina a leer y respetar la CPE. El también exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aprovechó los micrófonos de la prensa para recordar los 14 años de la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE) y apuntó contra aquellos juristas. “A quienes están promoviendo esta recolección de firmas para un posible referéndum de reforma parcial de la Constitución, les decimos que son políticos hipócritas, que les vaya muy mal, que les pase todas las desgracias que les pueda ocurrir, porque están atentando contra un ordenamiento jurídico que ha traído más justicia social y más inclusión en este estado y en favor del pueblo”, afirmó Ceballos, sin que los periodistas le preguntaran del tema y después de referirse al conflicto del pan en Sucre. Por su parte, Flores aclaró que no están atentando contra ningún derecho y lo único que hacen es aplicar el artículo 411, inciso 2, de la CPE, que establece esta iniciativa popular.