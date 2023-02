Irán presenta una base aérea subterránea para operaciones de todo tipo de cazas y bombarderos





07/02/2023 - 18:25:19

RT.- En Irán revelaron este martes la existencia de una base aérea subterránea que se halla debajo las montañas. La base, llamada Eagle-44, es capaz de recibir y usar en operaciones todos los tipos de cazas, bombarderos y aviones no tripulados de que dispone la Fuerza Aérea iraní. A la ceremonia de presentación, asistieron el jefe del Estado Mayor general de la Fuerzas Armadas de Irán, Mohammad Bagheri, y el jefe del Ejército, Abdolrahim Mousavi.

Bagheri señaló que los militares iraníes seguirían construyendo bases subterráneas por su seguridad e inaccesibilidad para los enemigos. "Irán no será un objetivo fácil para un enemigo agresivo", afirmó. Asimismo, aseguró que la Eagle-44 es invulnerable a los ataques porque se encuentra debajo de las montañas, agregando que la base es capaz de mantener equipamiento y armas estratégicas de la Fuerza Aérea iraní y mejorar la capacidad operacional del Ejército.

IRNA News Agency

Además, el militar hizo referencia a la confrontación entre Teherán y Tel Aviv. "Los jefes de ese régimen [el de Israel] han vuelto a amenazar a Irán aunque saben muy bien que no tienen la capacidad para llevar a cabo esa amenaza contra Irán", concluyó.