Exportaciones bolivianas alcanzaron récord de $us 13.653 millones





07/02/2023 - 18:15:33

Las exportaciones bolivianas alcanzaron récord de $us 13.653 millones y dejaron un superávit comercial positivo de $us 603 millones, por tercer año consecutivo en 2022, informó este martes el presidente Luis Arce. “¡La reconstrucción económica no se detiene! En 2022, el valor de nuestras exportaciones alcanzó un récord histórico de $us 13.653 millones, con un 23,2% de incremento respecto a 2021, y por tercer año consecutivo registramos superávit comercial, esta vez de $us 603 millones”, destacó en su cuenta en las redes sociales. En conferencia de prensa, el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, explicó que el país logró ese superávit comercial positivo “gracias a la coherencia de las políticas económicas aplicadas” por el gobierno de Arce. Las exportaciones bolivianas alcanzaron ese valor impulsado “principalmente y sin lugar a dudas” por las ventas internacionales de productos No Tradicionales, que crecieron en 42,5%, al llegar a $us 3.872 millones “cifra que también representa récord histórico”. Entre los productos principalmente exportados está la soya y derivados (granos, harina, torta y aceites), cuyas ventas internacionales llegaron a $us de 2.200 millones, con un crecimiento de 62%. Además del crecimiento de las exportaciones de urea, carbonato de litio y otros productos evaporíticos, que “en su conjunto muestran que la economía nacional registra un dinamismo considerable”. En tanto, las importaciones llegaron a $us 13.049 millones, de las cuales el 52% están asociadas a suministros industriales; es decir insumos para la producción, como bienes de capital, equipos de transporte, entre otros. “Dentro de los bienes de capital destacan las importaciones de tractores y cosechadoras para el sector agrícola, así como maquinaria para el sector industrial. Evidentemente, las importaciones de bienes de capital crecieron casi un 25 por ciento pasando de 1.537 millones (de dólares) a 2.018 millones (de dólares)”, resaltó Arandia. En ese contexto, el director del INE destacó que todas estas cifras “muestran que el dinamismo de la economía boliviana es consistente con el crecimiento que se viene registrando a la fecha en el país”.