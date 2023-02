Tres horas de lluvia torrencial en Cochabamba deja avenidas como ríos, taxi atrapado y caos vehicular





07/02/2023 - 18:06:00

Opinión.- Cochabamba amaneció, literalmente, bajo el agua. Una lluvia torrencial que inicio a las 4:00 y concluyó cerca de las 7:00 fue suficiente para anegar la Llajta. El panorama es crítico, puesto que los pedidos de ayuda sobrepasaron la capacidad respuesta de la Alcaldía, Policía y la Gobernación de Cochabamba. Los desniveles fueron los más afectados. Una de las escenas más críticas se reportó en el distribuidor Quintanilla, donde un taxi quedó sumergido bajo las aguas, las cuales llegaron a cubrir el techo. En su intento de rescatar el vehículo, un motorizado del SAR-Bolivia terminó atascado en el lugar. Rescatistas trabajaron arduamente para sacarlo. Afortunadamente, el conductor del taxi, que salió a trabajar a tempranas horas de la mañana, logró salir a tiempo. Otra situación crítica se reportó en el desnivel Cobija, donde una volqueta quedó atrapada debajo de las aguas con 4 personas en su interior, entre ellas dos mujeres, un hombre y una menor de edad de 8 años. Afortunadamente, el grupo de bomberos GEOS logró rescatarlas. Además de susto y temor, los rescatados no sufrieron daños personales. En el este de la ciudad, las casas también se vieron golpeadas por el agua. Los vecinos sacaron el líquido de su interior ayudados con motobombas, desde tempranas horas de la mañana. En el norte, los canales de riego también reportaron un lleno total. Entre tanto, en el sur de la ciudad, sobre todo las avenidas 6 de Agosto, Barrientos, Sajama, Panamericana y final Ayacucho, se convirtieron en ríos. Ante la falta de asistencia, los vecinos organizaron brigadas de trabajo desde tempranas horas de la mañana. DISTRITO 4 En el Distrito 4, en inmediaciones de la avenida y canal Arquímedes, las lluvias alcanzaron la plataforma de la línea Verde del Tren Metropolitano. Los vecinos lamentaron que la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF) cumplió con la dotación de bombas sumergibles; sin embargo, la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC) no instaló los cables para que estas funcionen. “Estamos desde las 4:00 correteando”, lamentó una de las vecinas desoladas. Entre tanto, al interior de las viviendas de la zona, el agua alcanzó la altura de las camas. Los vecinos urgen a las autoridades a “tomar el control” del río Valverde, para evitar un fatal desborde. Llaman a las autoridades a prestar asistencia. “Necesitamos gangochos, pedios a las autoridades que nos puedan ayudar, tierra o arena para engangochar. Esta situación se está saliendo de control”, informó una de las vecinas de la zona. MERCADOS En el centro, las comerciantes del mercado La Paz también se vieron afectadas, las calles del sector se transformaron en ríos. Producto de ello, la mercadería, propia de esta temporada de inicio de clases, quedó afectada. Las intensas lluvias ocasionaron que los escolares se vieron impedidos de asistir a clases. La unidad educativa Juan XXIII fue una de ellas, allí se suspendió la jornada académica. PUNTOS CRÍTICOS Por su parte, el secretario de Infraestructura de la Alcaldía, Gustavo Navia, identificó cuáles son los sitios con tinte crítico en la ciudad. Se trata de la final de la avenida Ayacucho, final Panamericana, la zona cercana a la avenida Barrientos y, por último, el área en torno al surtidor Quintanilla. Navia confirmó la movilización de distintas cuadrillas de trabajo dependientes de Obras Públicas y la Unidad de Gestión de Riesgos a las zonas de mayor afectación. "Estamos haciendo inspección en todos los puntos críticos. Estamos en el surtidor Quintanilla, donde lamentablemente hemos tenido un problema con el cárcamo de bombeo, que ha sido saturado por basura y ha bloqueado el sistema. Estamos limpiando. Una vez que esté listo, procuraremos dar paso lo antes posible a la circulación vehicular", expresó. Si bien el nivel del agua descendió en la zona céntrica de la ciudad, el problema persiste en la final Ayacucho. La Alcaldía también reconoce que el conflicto se ha concentrado en Villa Coronilla y Villa Litoral, entre otros barrios de la zona sur. TRIPLE CHOQUE En la Panamericana, en horas de la mañana se produjo un triple choque. Tres motorizados colisionaron a la altura del kilómetro 2. No hubo daños mayores. TRÁNSITO LENTO Mientras en barrios y zonas de la zona norte y sur aún el agua causa adversidades, en el centro, el caos se grafica en el tránsito lento. Esto, producto del cierre en diferentes desniveles y puentes. Esa medida se ha asumido como forma de prevención para evitar daños personales.