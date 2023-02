No hay consenso: Fencomin exige paralizar tratamiento de proyecto de Ley del Oro





07/02/2023 - 18:01:16

Página Siete.- La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) exige a la Asamblea Legislativa Plurinacional paralizar el tratamiento de la Ley del Oro, “mientras no exista consenso” con el sector. También pide que el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, los convoque a una reunión. “Exigir al presidente de la Cámara de Diputados que inmediatamente disponga la paralización del tratamiento del proyecto de Ley 219/2022-2023 sobre compra de oro para el fortalecimiento de Reservas Internacionales, mientras no exista un consenso con la Fencomin, entidad única y legalmente reconocida para ejercer la representación del movimiento minero corporativizado del país”, señala una resolución del sector que se emitió ayer, según Erbol. En la resolución, los cooperativistas advierten que agendar el proyecto de ley generó molestia en sus filas. Indican que si bien hubo reuniones al respecto, no les hicieron conocer el texto final. Asimismo, le piden a Mercado una reunión, con el fin de que se trate el tema y así “evitar” cualquier afectación a las cooperativas mineras productoras de oro. El diputado evista representante del sector cooperativo, Freddy López, señaló que en su momento no hubo una socialización con los mineros del sector, y que por eso Fencomin envió una nota a la Asamblea. El diputado López observó, por ejemplo, que el proyecto de ley exija a las cooperativas tener su certificado de oro responsable, sin embargo, aseveró que solamente dos cuentan con este documento. Agregó que también se deben esclarecer dudas sobre el rol del Banco Central de Bolivia (BCB) como un actor más en la compra de oro y los efectos de la norma en las Reservas Internacionales. López anunció que se reunirá con la bancada del MAS, con el fin de gestionar la paralización del tratamiento de la norma. La anterior semana, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de norma y la remitió al pleno de Diputados para su respectivo tratamiento.