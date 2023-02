Vocal cuestionada por Añez rechaza recusación y se ratifica para tratar la apelación en caso Golpe II





07/02/2023 - 17:59:21

Erbol.- La vocal Claudia Castro determinó rechazar la recusación que había formulado en su contra la expresidenta Jeanine Añez, con lo cual ratificó que su Sala Penal tratará la apelación contra la sentencia emitida en el caso denominado “Golpe de Estado II”. Añez había solicitado la recusación de los vocales Claudia Castro y Orlando Rojas, integrantes de la Sala Penal Cuarta, bajo el argumento de que anteriormente se pronunciaron en sentido de que su ascenso a la presidencia en 2019 no había sido constitucional. En criterio de Añez, estos vocales no garantizan el principio de imparcialidad en su caso, por lo cual debían incluso excusarse de tratar la apelación. Sin embargo, la vocal Castro emitió una resolución declarando infundada la recusación planteada por Añez. La vocal Castro argumentó que no corresponde la recusación porque las declaraciones de los vocales, denunciadas por Añez, se dieron en el caso de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) y no en el caso “Golpe II”. Asimismo, la resolución señala que Añez no respaldó con documentación su afirmación de que la vocal Castro había consolidado su juzgamiento en la vía ordinaria. En el caso “Golpe II”, Añez fue sentenciada a 10 años de cárcel, acusada de no respetar las normas en su asunción presidencial de 2019. En la apelación se determinará si esa condena se mantiene en pie o se modifica.