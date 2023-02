Sobresaturación en la maternidad cruceña: Acomodan hasta 21 recién nacidos en una sala con capacidad para seis





07/02/2023 - 17:55:20

El Deber.- La maternidad Percy Boland de la capital cruceña se encuentra en emergencia. Así lo manifestaron este martes, 7 de febrero, los profesionales de salud de la institución, que denuncian que están sobresaturados de pacientes. Afirman que el cuadro es tan alarmante, que se tienen a más de 20 bebés internados en un espacio transitorio apto para, máximo, seis recién nacidos. “Estamos en una emergencia neonatal en nuestra institución; estamos llenos, como siempre hemos estado todos los años; están saturadas las camas de neonatología y esto ya se pasó de castaño a oscuro porque ya no tenemos solución”, señaló Mario Herbas, director médico del hospital. El profesional enfatizó en que no cuentan con la capacidad suficiente para recibir a más recién nacidos, por lo que ruegan al Ministerio de Salud y a la Gobernación cruceña entregar más ítems para habilitar más camas y equipos y así paliar la alta demanda. “Tenemos que operar sí o sí, no podemos rechazar pacientes, eso es ilegal, pero tampoco podemos dar una mala atención a los recién nacidos”, añadió Herbas. En la misma línea, Erwin Román, jefe de neonatología de la maternidad, detalló el terrible panorama que se vive en el hospital. Explicó que la sala de recién nacidos tiene capacidad para seis bebés, pero ante la falta de espacio acomodan hasta 21 neonatos prematuros. Se trata de un área de tránsito, donde los recién nacidos deben recibir los primeros auxilios antes de ser derivados hasta las salas de neonatología. Sin embargo, ante la falta de espacio, ocupan hasta los sillones para atender a los pacientes. El médico sugirió que se debería realizar un convenio con clínicas privadas para ampliar este servicio y evitar esta situación que se está registrando en el hospital de la mujer e incluso construir un nuevo maternológico en la ciudad.