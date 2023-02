Bolivia acepta disculpas del congresista peruano que llamó mantel de chifa a la wiphala





07/02/2023 - 17:48:18

La Razón.- El canciller Rogelio Mayta dijo que Bolivia se acepta las disculpas del congresista peruano Juan Carlos Lizarzaburu que, el pasado jueves, se refirió a la wiphala como “mantel de chifa”. “Expresó públicamente disculpas (Lizarzaburu) y aceptamos sus disculpas (porque) es parte de nuestra naturaleza; somos respetuosos de la dignidad humana”, dijo el jefe de la diplomacia boliviana en entrevista con Piedra, Papel y Tinta, de La Razón. Declaración En el Congreso de su país, Lizarzaburu se refirió a la wiphala y pidió a los peruanos dejar de hablar de “originario y la bandera del Tawantinsuyo”. Además, aseguró que, en su país, la wiphala fue adoptada luego de un concurso de radio. “La wiphala, ese mantel de chifa, fue adoptada por algunos resentidos sociales bolivianos. Dejémonos de hablar de origen y de tonterías que no tienen nada de productivo para nuestro país”, acotó.



Bolivia Al respecto, Mayta dijo que, luego de esas declaraciones, en “términos vergonzantes para él”, Bolivia hizo el reclamo por vía diplomática al Congreso peruano para que transmita al congresista “su total rechazo a esa conducta”. “Al margen de nuestro trabajo diplomático, funcionó la diplomacia de los pueblos (…) y allá les generó un proceso de discusión y acorralamiento de este diputado que lo llevó el domingo en la noche a expresar disculpas”, contó.



Disculpas El domingo, durante una entrevista televisiva en su país, Lizarzaburu pidió disculpas por la manera en la que se refirió al emblema boliviano. “Pido disculpas al Gobierno de Bolivia y a mis hermanos bolivianos. Yo no sabía que lo habían adoptado (wiphala) como emblema nacional y no soy nadie para criticar y decir algo en contra de los emblemas patrios de cada nación”, dijo. Sin embargo, a pesar de esa disculpa, consideró que la wiphala no representa a los pueblos originarios de Perú. “Es una creación política e ideológica de la izquierda y se han abrazado a ella con el tema del Runasur (organización que articula movimientos sociales y políticos de izquierda) y la gran Patria Grande, no creo que a los puneños represente esa bandera”, afirmó.



Símbolo La wiphala es un símbolo nacional. Su institución está inscrita en el artículo 6 de la Constitución Política del Estado, además de la bandera tricolor, el himno nacional, el escudo de armas, la escarapela, la kantuta y la flor del patujú.



Declaraciones Para Mayta, las declaraciones del congresista peruano demuestran que “en ciertos sectores peruanos” se trata de generar una tensión con Bolivia. Ello responde a un libreto “muy usado en la conflictividad social” que es la construcción del enemigo externo. Ello con el objetivo de justificar algunos tipos de violencia y una táctica distractiva mediática “para que se pasen hablando de ese aparente enemigo externo”. Reiteró que el Estado boliviano ha sido cuidadoso de respetar el principio de no injerencia.