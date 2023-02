La hija de Añez reacciona: El Gobierno me persigue, pero no tengo nada que esconder





07/02/2023 - 17:42:18

Correo del Sur.- La hija de la expresidenta Jeanine Áñez, Carolina Ribera, reaccionó la tarde de este martes ante los requerimientos de la Fiscalía para indagar sus movimientos bancarios en el marco de una investigación por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas. “La narcodictadura de @LuchoXBolivia pretende callarme, me persigue por denunciar internacionalmente los vejámenes que cometen en contra de los presos políticos y por defender los derechos humanos en mi país. Investiguen, no tengo nada que esconder”, dice en un mensaje desde su cuenta de Twitter. Agrega que, “desde el Min de Justicia donde se cocinan a pedido procesos y sentencias, han solicitado información a 32 entidades sobre mí. Los reto a que muestren la información, no soy corrupta ni narcotraficante (SIC)”. También arremetió contra el ministro de Justicia, Iván Lima, indicando que “@ivanlimamagne es un cobarde y busca encarcelarme a su manera inventando casos”. “Quieren amedrentarme y no lo van a conseguir. En lugar de perseguir narcos y delincuentes, inventan procesos ahora en contra mía por defender a mi madre, lo que cualquier hija haría hasta encontrar verdadera Justicia, debido proceso y #JuicioDeResponsabilidades (SIC)”. La Policía dirigió al Ministerio Público varios requerimientos para investigar en 32 entidades los datos personales, movimientos bancarios y demás información sobre Ribera y Natalia Teresa Ibáñez Vaca, prima del gobernador Luis Fernando Camacho, por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas.