Huarachi: Extranjeros que se han asentado son dueños del Comité pro Santa Cruz, Evo: Unos cuantos designan a dedo





07/02/2023 - 17:28:39

Página Siete.- Los cuestionamientos a las elecciones internas en el Comité pro Santa Cruz continúan desde el lado del Movimiento Al Socialismo (MAS). Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), dijo este martes que los dueños de la institución cívica cruceña son “extranjeros que se han asentado” en esa región y que impiden la participación de otros ciudadanos en sus elecciones. Por su lado, el líder del MAS, Evo Morales, considera que unos cuantos designan a dedo en esa entidad cívica. “Hoy estamos viendo esa realidad quienes quieren tomar la cabeza o quienes son dueños del Comité Cívico de Santa Cruz habían sido éstos extranjeros que se han asentado en Santa Cruz”, arremetió Huarachi. En los próximos días se llevará adelante las elecciones al interior del Comité Cívico cruceño, donde Fernando Larach resultó ser el único candidato habilitado a la presidencia de esa institución. El ejecutivo de la COB criticó ese aspecto y aseguró que existe discriminación para con otros postulantes que fueron inhabilitados por incumplir requisitos del estatuto de esa entidad. Cuestionó que ciudadanos de otras regiones que migraron a Santa Cruz hace varios años no puedan participar o aquellos que no hayan cumplido uno o dos requisitos, en alusión al caso de Reynaldo Ezequiel, dirigente del MAS. “Entonces dónde está la democracia, de qué democracia hablarán, son falsas promesas que se ha dado al pueblo cruceño. Cuando se habla de una elección democrática todos tenemos derecho a participar”, apuntó el dirigente. No es la primera vez, que Huarachi hace este tipo de declaraciones. En noviembre pasado, dio 72 horas a los líderes cívicos para abandonar Bolivia, en esa ocasión dijo: “Más bien los bolivianos debemos exigir expulsar a estos hijos de croatas de nuestro país”. Por su lado, Evo Morales también se refirió a las elecciones del Comité cruceño y dijo que unos cuantos hacen designaciones a dedo. “La elección del Comoité pro Santa Cruz ha puesto en evidencia su elitismo y racismo sectarista. En lugar de incluir, excluye. Unos cuantos designan a dedo al candidato que después será ratificado por una alianza de grupos de poder económico y político. ¿Con qué moral hablan de democracia?”, manifestó Morales a través de sus redes sociales.