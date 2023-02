Presidente sobrevuela municipios afectados y constata magnitud de las inundaciones





07/02/2023 - 17:24:43

El presidente Luis Arce realizó este martes un sobrevuelo a los municipios cruceños de San Julián, Puerto Pailas, Cuatro Cañadas y Pailón que fueron afectados por las inundaciones. “¡Santa Cruz no está sola! Sobrevolamos los municipios cruceños afectados por inundaciones y llevamos ayuda humanitaria a las zonas afectadas. Extremamos todos los esfuerzos para agilizar acciones concretas en favor de las familias damnificadas”, escribió Arce en sus redes sociales. Para graficar la magnitud de la inundación, el jefe de Estado comentó que en uno de los municipios observó sólo la parte superior de una palmera que se agitaba en medio el agua. En otras zonas miró a algunos animales cubiertos completamente de agua. “Era una situación preocupante”, expresó el dignatario ya en la comunidad de San Martín en el municipio de San Julián, que prácticamente quedó entre aguas producto de las intensas lluvias, y hasta donde llegó para entregar un segundo lote de ayuda humanitaria a favor de 600 familias. “Los amigos están en las buena y en las malas, y aquí está su Gobierno amigo que viene también en este periodo complicado para todos ustedes”, les dijo el presidente a los pobladores. La precipitación fue de tal magnitud que los drenajes que se emplean por los habitantes del municipio fueron rebasados en su capacidad por lo cual las aguas se esparcieron sobre los cultivos y avenidas. Éste es el segundo lote de ayuda que entrega el Gobierno nacional a un total de 600 familias del municipio de San Julián. El primer lote se entregó el pasado sábado a igual número de familias. En esa ocasión se distribuyeron 600 bolsas de arroz, harina y botellas de aceite comestible, 100 ponchillos para agua, 100 pares de botas PVC, 30 piezas de frazadas, 20 piezas de cubrecamas, 50 de mantas y 20 carretillas. En total ya fueron auxiliadas 1.200 familias de las 5.509 familias que se tienen en un total de nueve municipios de Santa Cruz, La Paz y Beni que fueron declarados en emergencia y desastre. En Santa Cruz los municipios afectados son Pailón, Cuatro Cañadas, Okinawa y San Julián; en La Paz están los municipios de Mapiri, Yanacachi, Tipuani y Guanay, y en Beni San Ignacio de Moxos. En el caso de los municipios de Okinawa, Cuatro Cañadas y San Julián la producción fue casi completamente destruida, indicó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. Hasta el momento, el Gobierno nacional ya entregó 140 toneladas de ayuda humanitaria a 4.975 familias de ocho municipios de Santa Cruz y La Paz. En total se invirtió Bs 944.452. Para cubrir el 100 por ciento de los municipios afectados, el jueves se realizará la entrega de ayuda humanitaria a 534 familias del municipio de San Ignacio de Moxos que también fueron damnificadas por las intensas lluvias. En el acto, el presidente garantizó el respaldo del Gobierno a los productores para que puedan recuperar los cultivos que no fueron afectados en su totalidad. Para ello, anunció el despliegue de cinco drones fumigadores y también con el fin de evitar el brote del dengue por el estancamiento de agua. Atribuyó a la crisis climática los cambios bruscos en las condiciones meteorológicas porque hace un par de semanas se enfrentaba una persistente sequía en San Julián, pero ahora llovió con gran intensidad. “Esto es consecuencia de la crisis climática que, por supuesto, ni ustedes ni nosotros tenemos ninguna responsabilidad, tiene que ver con los países desarrollados que en su momento de manera irresponsable dañaron el medioambiente a nivel mundial”, indicó. No obstante, a ello, dijo que no es hora “de quejarse ni llorar”, sino “de trabajar para resolver los problemas” que necesitan de soluciones inmediatas. “Lo primero es salvar la vida, es lo primero que tenemos que precautelar por eso viene esta ayuda de defensa civil”, apuntó Arce. Luego de la fumigación con drones, se ejecutará un plan de rehabilitación de los caminos que serán necesarios para la etapa de producción en la zona. Arce propuso a los alcaldes de San Julián y Cuatro Cañadas un trabajo conjunto para ejecutar esa labor. También les planteó realizar una minga o limpieza de los repositorios donde se forman los insectos que provocan el dengue y que han llevado a una epidemia a la ciudad de Santa Cruz con más de un millar de casos. “La misma propuesta le vamos a hacer al alcalde de Santa Cruz, donde también el dengue está siendo un problema grande, hagamos un día de minga, hay que trabajar todos: Gobierno nacional, con la ciudadanía; hagamos un día de minga para que se resuelva este problema”, convocó el jefe de Estado. De acuerdo con el viceministro Calvimontes, el Gobierno cuenta con un presupuesto de Bs 162 millones para la atención de las emergencias a escala nacional.