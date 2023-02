SpaceX lanza al espacio un satélite de comunicaciones de 4.500 kilos





07/02/2023 - 12:27:04

RT.- Un cohete Falcon 9 de SpaceX despegó este lunes desde la Estación de la Fuerza Espacial de EE.UU. en Cabo Cañaveral (Florida), con el propósito de colocar en órbita al satélite geoestacionario de comunicaciones Amazonas Nexus, que será operado por la empresa española Hispasat, informó la compañía espacial estadounidense. La primera etapa del cohete aterrizó en la plataforma marítima autónoma Just Read the Instructions, por lo que representa el sexto lanzamiento y aterrizaje de este propulsor. SpaceX confirmó que el despliegue del dispositivo satelital español, que tiene un peso de 4.500 kilogramos, tuvo lugar unos 36 minutos después del despegue del cohete, iniciando el trayecto hacia su órbita geoestacionaria. De acuerdo con Hispasat, el recorrido orbital del Amazonas Nexus durará alrededor de seis meses y durante este tiempo se realizarán diversas pruebas para comprobar su funcionamiento. Asimismo, después de los ensayos, se colocará en su posición orbital final, a 61 grados de longitud oeste, remplazando y ampliando la capacidad de cobertura de su satélite Amazonas 2. Deployment of @Hispasat’s Amazonas Nexus confirmed pic.twitter.com/jx7uE82UmL — SpaceX (@SpaceX) February 7, 2023 "Amazonas Nexus cubrirá todo el continente americano, Groenlandia y los corredores del Atlántico Norte y Sur y estará enfocado a servicios de conectividad en áreas remotas y en entornos de movilidad aérea y marítima", precisó Hispasat. El sitio especializado Spaceflight now detalló que la órbita del nuevo dispositivo satelital coincidirá con la velocidad de rotación de la Tierra, por lo que tendrá un campo de visión fijo para proporcionar comunicaciones confiables. También cuenta con transpondedor para la cobertura de comunicaciones militares, denominado como Pathfinder 2, que pertenece a la Fuerza Espacial de EE.UU. "Esta misión demuestra el alto grado de asociación entre la adquisición militar y comercial", subrayó Charlotte Gerhart, funcionaria del Comando de Sistemas Espaciales, quien agregó que el "Pathfinder 2 satisface los requisitos de los combatientes al adquirir transpondedores de prelanzamiento provistos comercialmente y asegurar el ancho de banda a un costo total de propiedad más bajo". Este fue el lanzamiento número 170 de un cohete de clase orbital de SpaceX, incluidas misiones Falcon 9 y Falcon Heavy.