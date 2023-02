Esposa de Luis Fernando Camacho denuncia amenazas del director de cárceles de La Paz





07/02/2023 - 11:43:45

Los Tiempos.- “La primera semana fue prácticamente perdida”, dijo este martes Fátima Jordán, esposa de Luis Fernando Camacho, sobre el proceso que se abrió tras el presunto hallazgo de una cámara espía en la celda del gobernador cruceño en Chonchocoro. En la denuncia se identificó a Franz Laura, director de Régimen Penitenciario de La Paz, como la persona responsable de esta situación. Jordan denunció que en el tiempo de reclusión que lleva Camacho, Laura “nunca tuvo contacto” con ellos y “tras que se descubrió la cámara, se apareció (en su celda) e intentó amedrentar y extorsionar” al gobernador de Santa Cruz, quien desde el día en que se conoció la denuncia, ahora no puede acceder a la visita de sus hijos. Jordán remarcó que la denuncia “ha sido directamente contra Franz Laura” y las demás personas que lo acompañaban y que “fueron testigos de que la cámara estaba instalada debajo de la construcción que ellos habían hecho” y que, a pesar de esta situación, a una semana de haberse presentado la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcv), “no ha habido ningún tipo de declaración” y por el momento, “no hay ningún tipo de avance”. Los delitos por los que se denunció al director de las cárceles del departamento de La Paz son acoso sexual, violencia psicológica e incumplimiento de deberes. Sobre la “abusiva aprehensión” de Camacho, su esposa señaló que “ya uno sabe que no se puede esperar justicia de este Gobierno, porque es abuso tras abuso”. “Si bien no hemos tenido una amenaza directa, desde que Franz Laura entró a la celda, y cuando descubrió que mi esposo había tapado la cámara, él comenzó con los amedrentamientos, con amenazarlo de que no podría ver a sus hijos, a sus abogados”. “Esa es la única vez que Laura estuvo en contacto con nosotros en el penal. Ya sus derechos de Luis Fernando eran nulos, por lo menos tenía acceso a la visita de sus hijos, a partir de ese día, ya no tuvo acceso a estas visitas”, dijo Jordán. También denunció que fueron cuestionados en un principio por la “justicia boliviana”, que dudaba de su versión sobre la cámara espía. “Ellos decían que la única forma de que esa cámara hubiera ingresado a la celda era que nosotros la hubiéramos metido”, dijo y puntualizó que después de presentar los recursos legales lograron “que se obligue” a que se admita la denuncia por acoso sexual, violencia psicológica e incumplimiento de deberes. Tras hacer conocer públicamente la existencia de la cámara espía en la celda del gobernador, se dispuso el traslado de Camacho hasta la posta médica que está dentro del penal, espacio que continúa siendo usado por la autoridad cruceña, indicó este martes Jordán. “Ya ha pasado más de una semana, no tenemos respuesta, seguimos en la posta sanitaria. Han entrado autoridades del penal y sí nos han dicho que podemos volver a la celda, pero cuando intentamos hacerlo nos dicen que está precintada, que no lo está, y que no lo podemos hacer”, puntualizó.