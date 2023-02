Arrestan al coronel de la Policía Militar brasileña que debía evitar los asaltos a los edificios públicos el 8 de enero





07/02/2023 - 11:06:18

Infobae.- La Policía Federal brasileña arrestó este martes a cuatro agentes, entre ellos un ex comandante, investigados por su omisión en los actos golpistas del 8 de enero cuando bolsonaristas invadieron y depredaron las sedes de los tres poderes. La quinta fase de la “Operación Lesa Patria”, instaurada para identificar a los participantes de los ataques del 8 de enero perpetrados por seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro, cumplió tres órdenes de arresto temporal y una de detención preventiva. Entre los detenidos está el ex comandante de Operaciones de la Policía Militarizada del Distrito Federal Jorge Eduardo Naime, además de un capitán ayudante del Comando General de la institución, y un mayor y un agente que habrían facilitado la entrada de los vándalos. Ese día, miles de bolsonaristas que llevaban más de dos meses acampados frente a los cuarteles de varias ciudades pidiendo una intervención militar para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva atacaron las sedes de los tres poderes. “La Policía Federal continúa realizando el trabajo de investigación” y los relatos “están siendo entregados al poder Judicial y al Ministerio Público” para que tomen las medidas “correspondientes”, expresó el ministro de Justicia, Flávio Dino. Para el ministro, “el Estado de derecho tiene el deber de protegerse contra sus ‘homicidas’”. Desde el día de los actos antidemocráticos con fines golpistas, han sido arrestadas más de 1.800 personas y más de un tercio de ellas permanece detenidas, aunque todos siguen respondiendo ante la Justicia por diversos delitos. Los cargos, según un comunicado de este martes de la Policía Federal, son “abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación criminal, incitación al crimen y destrucción de bienes protegidos”.