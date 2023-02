Para Bill Gates la inteligencia artificial podría revolucionar el mundo laboral





06/02/2023 - 19:31:09

Infobae.- OpenAI, la empresa matriz detrás del inmensamente popular chat de inteligencia artificial ChatGPT, más que duplicó su valor desde 2021. La valorización de esta compañía pionera en el desarrollo IA se acentuó después de que el gigante tecnológico Microsoft confirmó sus planes de invertir USD 10.000 millones en sus desarrollos. La asociación entre las dos empresas será de varios años y les permitirá “comercializar independientemente” los avances tecnológicos logrados en el campo de la supercomputación, dice el comunicado. Bill Gates -quien dejó en 2020 la junta directiva de Microsoft pero aún pasa alrededor del 10% de su tiempo en su sede de Redmond- se reunió en 2022 con el cofundador y presidente de OpenAI, Greg Brockman, para revisar algunos de los productos de IA generativa. Durante una entrevista con Alex Konrad de Forbes, Gates reveló que su interés por la IA se remonta a sus primeros días de aprendizaje sobre software. “Siempre ha sido súper interesante para mí”, contó y afirmó que le “fascinó la cantidad de inventos más que necesitaríamos antes de que IA sea realmente inteligente, en el sentido de pasar pruebas y poder escribir con fluidez”. Dijo que los creadores de OpenAI pudieron convencerlo de que había un “comportamiento emergente significativo a medida que ampliaba estos grandes modelos de lenguaje, e hicieron algunas cosas realmente innovadoras con el aprendizaje por refuerzo encima. Me he mantenido en contacto con ellos, y han sido geniales demostrando sus cosas. Y ahora, con el tiempo, están colaborando, particularmente con los enormes back-ends que requieren estas habilidades”. Además, a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, la idea de que, por ejemplo “un tutor de matemáticas esté disponible para los estudiantes del centro de la ciudad, o el asesoramiento médico esté disponible para personas en África que durante su vida, por lo general, nunca vería a un médico, eso es bastante fantástico”. ¿Cómo compararía Bill Gates la IA con algunos de los momentos hito en la historia de la tecnología? En la entrevista con Forbes respondió: “Yo diría que esto está justo ahí arriba. Tenemos la PC sin una interfaz gráfica. Luego está la PC con una interfaz gráfica, que son cosas como Windows y Mac, y que para mí realmente comenzó cuando pasé un tiempo con Charles Simonyi en Xerox PARC. Luego, por supuesto, Internet lleva eso a un nivel completamente nuevo. Lo que OpenAI ha hecho es muy, muy impresionante, y ciertamente lideran muchos aspectos de IA, que las personas están viendo a través de la amplia disponibilidad de ChatGPT”. Mucho se ha dicho sobre cómo ChatGPT, que puede generar artículos, redacciones, chistes e incluso poesía en respuesta a instrucciones, puede llegar a afectar el mundo laboral o la forma de trabajar, o incluso cómo se va a enseñar en el futuro. “La mayoría de los futuristas que han analizado la llegada de la IA han dicho que los trabajos manuales y físicos repetitivos serían los primeros trabajos en verse afectados por la IA. Y eso definitivamente está sucediendo, y la gente no debería bajar la guardia ante eso, pero es un poco más lento de lo que esperaba”, dijo Gates. “La conducción autónoma tiene desafíos particulares, pero la robotización de fábrica aún ocurrirá en los próximos cinco a 10 años. Pero lo sorprendente es que las tareas que implican fluidez en la lectura y la escritura, como resumir un conjunto complejo de documentos o escribir algo con el estilo de un autor preexistente, el hecho de que pueda hacerlo con estos grandes modelos de lenguaje, esa fluidez es realmente asombrosa”. Y adelantó: “La capacidad de ayudarlo a escribir y ayudarlo a leer está sucediendo ahora, y simplemente mejorará. Y no están llegando a un límite, ni tampoco sus competidores”. El problema a corto plazo con la IA es de productividad, alertó Gates. “Hará las cosas más productivas y eso repercute en el mercado laboral. El problema a largo plazo, que aún no está entre nosotros, es lo que preocupa a la gente: el tema del control. ¿Qué pasa si los humanos que lo controlan lo toman en la dirección equivocada? Si los humanos pierden el control, ¿qué significa eso? Creo que esos son debates válidos”. Pero el cofundador de Microsoft asegura que la gente detrás de OpenAI se preocupa por la seguridad. Por último, reveló qué le divierte más sobre estas herramientas: “El hecho de que puedas decir bien, ‘escríbelo como Shakespeare’ y lo hace, ha sido divertido tener esa creatividad. Siempre me sorprende que, aunque la razón por la que tengo acceso es por motivos serios, a menudo recurro a ChatGPT solo por cosas divertidas. Y después de recitar un poema que escribió, tengo que admitir que yo no podría haberlo escrito”.