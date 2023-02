Científicos chinos informan de primer caso de Alzheimer en un joven de 19 años





06/02/2023 - 19:22:26

DW.- Un equipo de expertos de Pekín informaron del "probable" primer caso de un adolescente de 19 años con la enfermedad de Alzheimer y confirmaron que la dolencia no es exclusiva de personas adultas o ancianas. Sus hallazgos fueron publicados recientemente en la revista científica 'Journal of Alzheimer's Disease'. Según el grupo de científicos, del Centro de Innovación para Desórdenes Neurológicos de un hospital pequinés, el joven empezó a sufrir problemas de memoria a los 17 años y dificultades de concentración en sus estudios. Un año más tarde, ya padecía una "pérdida significativa de memoria reciente" que le impedía recordar eventos del día anterior o dónde estaban guardadas sus pertenencias. Su capacidad lectora se vio mermada y sus reacciones empezaron a ser cada vez más lentas, indicaron los expertos. El declive gradual de su memoria se agravó hasta el punto de que no podía recordar si había comido o no y, como resultado del deterioro de sus funciones, el paciente tuvo que abandonar la escuela secundaria. Jia Jianping, que lideró el estudio, aseveró que no había un historial de Alzheimer en la familia del joven y este tampoco tenía problemas genéticos o enfermedades que pudiesen ser la causa de la pérdida de memoria. Jia pidió más atención a la posibilidad de que el Alzheimer se manifieste en personas jóvenes.