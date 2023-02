Evistas llaman a renovadores borrachos de poder por anunciar repostulación de Arce





06/02/2023 - 19:13:14

El País.- Los diputados del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) Ramiro Venegas, Gladys Quispe y Daniel Rojas manifestaron que los denominados renovadores están actuando con desesperación y “borrachos de poder”, al sugerir la repostulación del binomio Luis Arce y David Choquehuanca en las próximas elecciones 2025. Venegas afirmó que los denominados renovadores del MAS no quieren soltar el poder, por eso hablan de forma prematura de una nueva postulación de los jefes de Estado para las próximas elecciones nacionales, además que sería un desacierto y malo para el partido. “(Hablan por) desesperación, tienen temor de soltar el poder. El señor (Rolando) Cuellar anda desorbitado, no tiene esa visión de país, eso (de la candidatura) tiene sus procedimientos, se determina bajo un esquema orgánico, no se da a título personal. Pienso que es un desacierto y es malo a estas alturas postularlo al señor Arce Catacora porque la verdad no está demostrando la capacidad de un buen economista”, declaró a la ANF. “Efectivamente están emborrachados por el poder y le han encontrado la forma de hacer partido”, complementó Venegas a tiempo de criticar la baja ejecución presupuestaría en algunos ministerios del Estado como el de Minería que sería la “peor”. Rolando Cuellar, quien pertenece al ala renovadora del MAS, adelantó que se ratificará a Arce y Choquehuanca como candidatos para las próximas elecciones nacionales. “Se ratificará al presidente Luis Arce Catacora y al vicepresidente jilata David Choquehuanca para que se postulen a una gestión más, (la de) 2025-2030. Los traidores que se escaparon y abandonaron a las bases y renunciaron el 2019 van a ser expulsados del MAS. Leales siempre, traidores nunca”, declaró Cuellar. Daniel Rojas, del ala radical del oficialismo, sostuvo que el Estatuto orgánico del MAS, las leyes electorales y la Constitución Política del Estado prevén que tienen derecho a postularse como candidatos, pero el “anuncio prematuro” de una repostulación demuestra que hay una desesperación de los renovadores ante el crecimiento abrupto de la popularidad de Evo Morales. “Hay una desesperación ante el crecimiento abrupto de nuestro hermano Evo Morales de estar en constantes aglomeraciones con las organizaciones sociales que le reciben sin ser ningún tipo de autoridad. Estos renovadores están perdiendo la razón desesperadamente y saben que su única opción es Choquehuanca”, declaró a este medio. La oficialista Gladys Quispe también calificó como prematuro y desesperado hablar de las próximas elecciones cuando el Gobierno está a media gestión. Dijo que las candidaturas serán decididas por las organizaciones sociales de una magna asamblea y en elecciones primarias. “No se define entre cuatro paredes quién va a ser o no próximo candidato, el Instrumento Político define en un magno congreso”, declaró. El diputado Sandro Ramírez aseveró que es un “error” en este momento hablar de candidaturas en el partido de Gobierno ya que eso demuestra que no están enfocados en trabajar para el pueblo boliviano. El MAS está divido en la Asamblea Legislativa Plurinacional entre “evistas” y “renovadores” y cada vez es más evidente y ahora mucho más con los anuncios a una nueva repostulación presidencial. En 2022, diferentes sectores sociales del oficialismo mostraron su apoyo para que Morales sea nuevamente candidato. Los parlamentarios entrevistados para esta nota de prensa no descartaron que en las primarias del MAS, en 2024, se enfrenten entre Luis Arce y Evo Morales debido a la situación actual que vive el partido. Rojas sostuvo que el pueblo decidirá si dan o no un voto castigo a Arce.