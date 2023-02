Gobierno defiende Ley del oro: En 2022 unos 18 bancos centrales compraron y vendieron el metal





06/02/2023 - 19:07:28

Página Siete.- El Gobierno informó que en 2022 un total de 18 bancos centrales a nivel internacional compraron y vendieron oro, por lo que defiende el proyecto de Ley de compra del metal para fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN). Expertos ven riesgos y una medida insuficiente. La semana pasada la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales. La norma autoriza al BCB la compra de oro en el mercado interno con este propósito y efectuar operaciones financieras con las reservas de oro en los mercados internacionales. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que en 2022 unos 12 bancos centrales a nivel internacional compraron y otros 6 vendieron oro en al menos una tonelada. Entre estos países que se encuentran Turquía con 79 toneladas, Egipto con 44 toneladas, Uzbekistán con 37 toneladas, Iraq con 34 toneladas, India con 32 toneladas, Qatar con 31 toneladas, Emiratos Árabes con 18 toneladas, Argentina con 7 toneladas, Irlanda con 3 toneladas, Ecuador con 3 toneladas y Camboya 2 toneladas. Asimismo, los países que vendieron sus reservas de oro fueron Kasajistan, 18 toneladas; Alemania, 4 toneladas; Rusia, 3 toneladas; Filipinas, 3 toneladas; Sri Lanka, 3 toneladas y Polonia, 2 toneladas. “Todos los países tienen facultad de gestionar la compra y venta de oro monetario, solo Bolivia no tiene esa posibilidad. Estas operaciones de compra y venta de oro son normales y rutinarias para los bancos centrales”, subrayó Montenegro. Según el ministro, varios países tienen la oportunidad de hacer gestión adecuada de sus RIN en oro, divisas y Derechos Especiales de Giro (DEG), por lo que descartó que la intención del proyecto de ley sea la dilapidación. La autoridad reiteró que la caída de las RIN en la actual gestión fue inferior a la del gobierno de Jeanine Añez ” y los recursos se usaron en la compra de vacunas contra la Covid-19, respiradores, pruebas rápidas y la subvención a los carburantes. “Medida insuficiente y riesgos” El expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Juan Antonio Morales, opinó que la medida para comprar oro de productores locales es insuficiente porque la disminución de las RIN es sustancial y se deberá hacer un esfuerzo grande para recuperar los niveles de antes. Esto pasa, dijo, necesariamente por una política fiscal más restrictiva porque actualmente es expansionista y el gasto público alto. Además, Morales señaló que el riesgo es que con esta Ley -si se aprueba- las RIN no mejoren y simplemente se cambie el oro por divisas. “Esto en el sentido que los productores de oro que vendan tan pronto que reciban el pago en bolivianos, puede que lo cambien en dólares y de esa manera el nivel de RIN no aumentaría, simplemente sus composición variaría”, precisó Morales. Para el expresidente del BCB lo ideal -fuera del control fiscal- sería recuperar las divisas que tienen los hogares y pequeñas empresas fuera de los bancos. “Para esto hay instrumentos de política monetaria y operaciones de mercado abierto para que se pueda señalizar un aumento de las tasas de interés (pasivas) en dólares que son muy bajas”, puntualizó. Personalmente, Morales considera que las reservas de oro deberían ser tratadas como cualquier otro activo internacional ya que el artículo 16 de la Ley del BCB es ambigua. Para el exministro de Minería Dionisio Garzón se necesita una Ley del Oro integral y que el Estado controle la producción. “Una Ley del Oro debería prohibir la exportación por dos años y se debe vender de forma obligatoria a BCB a precios de mercado, porque con la norma que se proyecta comprará a precio de mercado y su baja cotización siempre habrá un balance desfavorable para el BCB”, subrayó. El economista Rolando Morales opinó que la propuesta de ley es positiva porque sale mucho oro de contrabando, aunque siempre existirá un riesgo para el BCB si el oro comprado baja su cotización. Sin embargo, dijo que el Estado debería apuntar a controlar toda la cadena minera, pero es algo difícil por la fuerza social que tienen las cooperativas. Morales sostuvo que la caída de las RIN aún no debería generar alarma porque hay bastantes divisas en el mercado que están circulando. “El BCB no es el único proveedor de dólares, tampoco hay una ley que prohíba vender a otros proveedores. Muchos dólares provienen de la minería informal”, apuntó.