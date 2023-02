Directorio del Comité Cívico avala el trabajo de la Junta Electoral que inhabilitó a Reinerio Vargas





06/02/2023 - 19:03:41

El Deber.- Cierran filas. El directorio del Comité pro Santa Cruz emitió un comunicado, este lunes, en el que se refiere al trabajo realizado por la Junta Electoral en las elecciones primarias, cuyos resultados que se conocieron el viernes 3 de febrero y que fueron duramente cuestionados por algunos entes cívicos provinciales. A través de una misiva, el directorio del Comité Cívico, explicó que el 5 de febrero recibieron de la Junta Electoral un informe amplio y detallado de los comicios primarios en el Comité. Asegura que los encargados aplicaron los procedimientos electorales pertinentes en el proceso, en sujeción y cumplimiento de las disposiciones establecidas en los estatutos y el reglamento electoral. “El Directorio resuelve manifestar su conformidad con la labor desarrollada por este ente y avala todas sus acciones y determinaciones enmarcadas en los estatutos de la institución”, señala el pronunciamiento. Las determinaciones tienen que ver, principalmente, con la inhabilitación de Reinerio Vargas a la presidencia del Comité pro Santa Cruz, por no cumplir con ciertos requisitos, por lo que quedó fuera de la carrera electoral. Los candidatos únicos a la presidencia y a la primera vicepresidencia del Comité Cívico son Fernando Larach y Stello Cochamanidis. Después de conocerse la decisión de la Junta Electoral del Comité Cívico, Vargas, vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) salió al paso para criticar fuertemente su inhabilitación, además de sus candidatos a la primera vicepresidencia, Jorge Santistevan, y el aspirante a la segunda vicepresidencia, Darling Méndez. Vargas afirma que acatará la decisión de la Junta Electoral En conferencia de prensa, Reinerio Vargas consideró que la Junta Electoral del Comité Cívico debería rectificar su decisión de inhabilitarlo; sin embargo, anticipó que de no realizarlo él no presentará alguna acción y respetará la decisión. “Nosotros le pedimos a Dios que ilumine a la Junta, que les dé sabiduría, para que actúen en conciencia, en justicia. No vamos a accionar, a pesar de que la ley nos lo permite, no lo vamos a hacer”, afirmó Vargas acompañado de su plancha de candidatos. Dijo que la decisión de no continuar con las acciones se basa fundamentalmente en que: "se perdería el objetivo, que es la restitución del estado de derecho, la justicia, democracia. No olvidarnos de los más de 200 presos políticos, de la determinación del Cabildo y de la Asamblea de la Cruceñidad". “Estará en la conciencia de ellos, no vamos a accionar ningún mecanismo. Que Dios ilumine a la Junta, nosotros vamos a hacer respetuosos de la decisión que tomen”, aseveró. Las elecciones del Comité Cívico se realizarán el próximo sábado 11 de febrero.