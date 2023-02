Rodríguez Veltzé llama al Gobierno a tener sensibilidad y a responder por la muy rezaga reforma judicial





06/02/2023 - 18:54:31

Página Siete.- El exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé pidió al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca a tener sensibilidad sobre el tema de la justicia, llamar a una “gran reunión” y responder en torno a la “muy rezagada reforma judicial”. “Yo llamaría a la reflexión empezando por el presidente del Estado, don Luis Arce Catacora y el vicepresidente don David Choquehuanca, para que tengan la sensibilidad, la responsabilidad de convocar a una gran reunión o lo que quiera llamarse para ponerse de acuerdo en planteamientos mínimos para responder a la ciudadanía en torno a una muy rezagada reforma judicial”, manifestó Rodríguez Veltzé a Correo del Sur Señaló que tanto los gobernantes como la oposición deben mostrar un mínimo de responsabilidad para lograr acuerdos. Recordó que en el pasado los grandes cambios y reformas en la justicia se lograron gracias a “grandes consensos”. “Sin acuerdos políticos no avanzarán de ninguna manera y se darán las formas para desmerecer esfuerzos como los que pudieron haberse hecho en el pasado o se están realizando ahora mismo”, remarcó. Agregó que se debería abrir un gran debate a partir de una agenda, sin embargo, no ve la voluntad política de unos y otros. “Eso a mí me decepciona de la responsabilidad quienes son hoy día autoridades”, remarcó. También recordó que en su momento hizo algunas sugerencias, entre ellas, contar con un diagnóstico que permita establecer las líneas de bases de una reforma estructural, completa y comprensiva, para luego adoptar decisiones de gran consenso para echar a andar los revele el diagnóstico. Desde hace unos días, un grupo de juristas independientes inició una cruzada para recabar 1,5 millones de firmas en 90 días, en busca de reformar la justicia vía referendo constitucional. Desde algunos sectores del MAS no vieron con buenos ojos esa iniciativa. El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) arremetió en contra de la iniciativa de reforma judicial, a través de un referendo constitucional, y considera que se quiere dar “un golpe judicial”.