Policía confunde a actriz de The Witcher con una asesina y la encañona con su arma





06/02/2023 - 18:28:07

Limpiar la sangre falsa no resulta tan sencillo como parece, pero varios actores han aprendido por las malas que nunca es buena idea presentarse en público con el rostro y las manos ensangrentadas porque el resto del mundo no sabe que se trata de maquillaje. Richard Madden tomó un vuelo todavía cubierto de sangre el día después de rodar La boda roja en la serie Game of Thrones y no paraba de llorar desconsoladamente porque acababa de despedirse del personaje y los compañeros que le habían acompañado durante años, pero el resto de los pasajeros estaban aterrados. A Minnie Driver le sucedió algo similar hace poco. La actriz había estado rodando una escena especialmente violenta en una zona remota de California y volvía a casa a toda velocidad a las cinco de la mañana, cubierta de sangre falsa, cuando se encontró con un control de tráfico en la carretera. Hay que ponerse en el lugar del policía que le dio el alto para tratar de imaginar su reacción cuando se acercó a la ventanilla del conductor y se encontró con una mujer ensangrentada que además no parecía encontrar nada extraño en toda aquella situación. En su defensa, el agente trató de mantener la calma y actuar con normalidad, preguntándole a dónde iba y que había hecho. El problema es que Minnie no midió sus palabras y le respondió que había estado rodando, utilizando la palabra "shooting", que en inglés también se refiere a la acción de disparar un arma de fuego. Obviamente, eso fue un grave error, porque confirmó las peores sospechas del policía, que reaccionó sacando su pistola y apuntando a la intérprete. "Nunca había estado tan aterrorizada. Le dije: 'No, no, he estado rodando una película, ¡soy actriz!'", confesó Driver en una nueva entrevista al periódico The Guardian. Por suerte, todo quedó en un susto para las dos partes involucradas.