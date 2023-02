El aspecto irreconocible de Madonna en los Grammy genera sorpresa y una lluvia de memes





06/02/2023 - 18:23:47

Madonna causó gran revuelo por su look en los premios Grammy. La cantante estadounidense presentó a Sam Smith y Kim Petras en el escenario y sorprendió con su cambiada imagen, generado lluvia de memes y comentarios en las redes sociales. "Esto es lo que yo he aprendido después de cuatro décadas en la música: si te llaman shocking, escandalosa, problemática, provocativa o peligrosa, definitivamente estás haciendo algo bien", dijo la intérprete de "Like a Virgin". La icónica artista de 64 años —quien ha roto barreras en sus cuatro décadas de carrera —optó por un look andrógeno, con una chaqueta negra, camisa blanca y corbata negra, con una falda negra larga combinada con medias y guantes de red, reporta PEOPLE. Su cabello lo lució en trenzas recogidas como motonetas circulares que recordaban el estilo de la princesa Leia en Star Wars. Sus cejas estaban teñidas de rubio platino y sus labios lucían muy pronunciados.

La Diva del Pop dio un discurso para "los rebeldes", asegurándoles que son vistos y escuchados. "Estoy aquí para darles gracias a todos los rebeldes que están abriendo un nuevo camino", dijo la cantante. "Ustedes son vistos, ustedes son escuchados y, más que nada, ustedes son apreciados". Su hija Lourdes León, de 26 años, también causó sensación al caminar la alfombra roja de los premios Grammy vestida de rojo con un look muy glamuroso.