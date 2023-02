En 2022 YLB pagó a BTV Bs 1,1 MM por 31 días publicidad; y en 2021 Bs 23.970 por un mes





06/02/2023 - 17:39:38

Página Siete.- Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), en 2022, gastó en publicidad en Bolivia Tv 1.100.000 bolivianos por el lapso de 31 días. En cambio, en 2021, erogó la suma de 23.970 bolivianos, por 30 días de ese servicio. Página Siete Digital accedió a dos contratos de YLB sobre publicidad. En los mismo, se observa que por similar cantidad de tiempo de vigencia de contratos hay un incremento de aproximadamente 4.589%. El primer contrato fue suscrito el 29 de octubre del 2021, entre la jefa del Departamento Administrativo de YLB, Olga Serrudo Molina, y la representante legal de BTV, Rocío Alejandra Molina Travesi. El tiempo de vigencia del servicio es de 30 días. “El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la prestación del servicio será de Bs 23.970, que será pagado por YLB a favor del proveedor, vía SIGEP (...). El proveedor prestará el servicio desde el día 01 (uno) de noviembre hasta el 30 (treinta) de noviembre de 2021, en estricto apego a la establecido en la propuesta adjudicada”, detalla parte del documento. El segundo contrato fue rubricado el 18 de noviembre del 2022, entre el gerente administrativo financiero de YLB, Igor Ismael Durán Cornejo, la abogado de la Dirección Jurídica de la Estata Sonia Gareca Yucra y el gerente general interino de BTV, Julio Fernando Valdivia Rodriguez. El servicio es por el lapso de 31 días por el monto de 1.100.000 bolivianos. “El servicio solicitado debe ser cumplido de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma, el cual inicia el 18/11/2022 al 18/12/2022, en estricto cumplimiento con la propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y el contrato. (...) El monto propuesto y aceptado por ambas partes para la prestación del servicio, objeto del presente Contrato es de Bs 1.100.000, establecido en el Documento de Adjudicación”, se lee en el documento. La diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar cuestionó el incremento del gasto de publicidad de YLB por similar tiempo de servicio. Anunció que realizará las acciones de fiscalización, puesto que la estatal de litio ya fue observada por parlamentarios de su sigla por otros contratos. “Lamentablemente parece que Bolivia Tv se está prestando a hechos de corrupción. Es inadmisible que para el mismo servicio se incrementen el costo del servicio. No es la primera vez que YLB está vinculada a hechos de corrupción, hay denuncias de corrupción a la empresa de Carlos Caballero y denuncias realizadas por colegas sobre otros contratos”, expresó. El legislador del Movimiento Al Socialismo Juan José Jáuregui señaló que no existe ninguna irregularidad, si es que los montos no sobrepasan lo establecido en el presupuesto operativo anual. Afirmó que el incremento en el monto debe responder a que en 2021 YLB tenía menos que informar, en comparación al 2022. “Los gastos en función de publicidad no son homogéneos en función de los meses, sino son en cuestión a las circunstancias que la empresa tiene. Imagínate que en 2021 la información a dar a conocer no era mucha, entonces el gasto va a ser mínimo. Puede ser que 2022 tenga más logros a informar, como es el caso del contrato con la empresa china, entonces el monto ahí se incrementa”, sostuvo. Página Siete Digital se contacto con la Unidad de Comunicación de YLB para tener su versión sobre esta información. Desde esa instancia solicitaron las hojas de ruta de los contratos para buscarlos. Este medios envió los cuces. Sin embargo, hasta cierre de edición de esta nota no hubo respuesta.