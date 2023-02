Ley del oro: CC y evistas encienden las alarmas por venta del metal en el exterior





06/02/2023 - 17:14:48

Página Siete.- El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, y legislador Renán Cabezas, del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), encienden las alarmas por la venta del oro que se pueda hacer en el mercado exterior. En esta semana, el pleno de la Cámara de Diputados tratará el proyecto de Ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las Reservas Internacionales. El diputado de CC Carlos Alarcón observó que el Gobierno nuevamente insista en el tratamiento de una propuesta de norma que ya fue rechazada en 2022. Dijo que el Órgano Ejecutivo pretende que se les dé un “cheque en blanco” para “dilapidar” las reservas físicas en oro. “Lo que se pretende es dilapidar en operaciones de venta en mercados del exterior, esta venta se hará de una manera no transparente, entre gallos y medianoche. Nuestra principal observación es el que se vaya a vender nuestras reservas físicas de oro en el exterior, sin la aprobación de la Asamblea Legislativa”, lamentó Alarcón. El legislador de CC agregó: “El objetivo de ahora ya no es incrementarla, sino de disponer las reservas de oro para conseguir dólares, porque las divisas en dólar están por los suelos y de esa manera seguir con el derroche y malgasto como hace el Gobierno del MAS. Vamos a hacer una férrea lucha al debate de esta norma”. Por su parte, el diputado Cabezas anunció que consultará al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a qué se refiere el proyecto respecto a la venta de oro en el exterior. Anticipó que, de venderse al mercado exterior, el mismo tiene que tener una “limitante”. “Es excelente que el Estado tenga oro en reservas, es más, tenemos que acumular. Otros estados, tenemos conocimiento, tienen bastante oro. Con lo que no estamos de acuerdo y requerimos mayor información y le vamos a preguntar al Ministro de Economía y Finanzas es que el oro posiblemente se venda a otros Estados o se disponga, aquello tendría que tener un limitante”, afirmó el diputado evista. Agregó que para tratar el tema en el pleno impulsarán un debate, en el que le preguntarán a Montenegro aquello, ya que considera que no se puede tener una norma de “libre disposición” sobre el metal dorado. Por su parte, el presidente la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Jaime Ascarrunz, afirmó que su sector está concentrado en incrementar las divisas, para ello trabajan, exportan más, mejoran sus capacidades industriales y hasta sustituyen sus importaciones. “Observamos esta situación, porque estamos preocupados por la baja de las Reservas, para el cual hemos pedido que haya incentivos para la inversión privada”, señaló Ascarrunz.