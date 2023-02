Pese a intervención policial, parte del predio Santa Agro sigue ocupado por avasalladores





06/02/2023 - 13:34:05

El Deber.- Tras un operativo policial, el predio Santa Agro, ubicado en el municipio cruceño de San Pedro, “sigue parcialmente ocupado” por los avasalladores, confirmó el abogado Marcelo Aguilera, representante de esa propiedad.​ Esta situación “ha causado grandes pérdidas”, ya que en esa zona hay 1.800 hectáreas sembradas de soya que requieren de herbicidas, pesticidas y otros cuidados necesarios para su desarrollo, afirmó. El 25 de diciembre, un grupo irregular “organizado”, ingresó al predio Santa Agro (norte cruceño) con armas de “grueso calibre”. No solo ocupó ilegalmente esas tierras, sino que se robó camionetas, maquinaria, agroquímicos y otros insumos. “No dejaron ni una silla en la propiedad”, detalló el abogado. Estas personas, en un número de 60, fueron desocupadas por la Policía el 1 de febrero pasado y aprehendidas para su posterior traslado con fines investigativos. Sin embargo, los uniformados fueron interceptados por otros miembros del grupo irregular y, para evitar enfrentamientos, la Policía se vio obligada a liberar a 55 de estas personas, con excepción de cinco que fueron halladas en posesión de las armas de fuego. Los propietarios presentaron requerimiento fiscal para que se haga una investigación inicial del hecho y ampliaron la denuncia penal ya presentada contra los avasalladores liberados y contra su principal dirigente, incluyendo otros delitos como robo agravado, secuestro y vejación. Aguilera sostuvo que este grupo de avasalladores es parte de una organización criminal que está causando zozobra en la región y que tiene como líder a un dirigente de los Interculturales. Una vez toman el predio, piden dinero a los dueños para dejar el lugar. “Alguien lo está financiando, es mucha gente”, remarcó. De continuar esta situación, consideró que “se puede dar” enfrentamientos por la tierra, por lo que pidió reactivar el Comité de Defensa de la Tierra A tiempo de agradecer el trabajo de los policías, fiscales y de funcionarios del Ministerio de Gobierno, el abogado pidió el pronunciamiento sobre estos temas de la Cámara Agropecuaria del oriente (CAO). Al momento, un grupo de policías resguardan el predio Santa Agro. El 3 de febrero, el Gobierno sostuvo que hará cumplir la ley sin tomar en cuenta cálculos políticos.​ “¿Cuántos años que esto sucede?”, pero “por primera vez el Gobierno nacional está tomando cartas en el asunto, cumpliendo la ley. Sabemos que puede traer connotaciones políticas, pero nosotros no vamos a estar con cálculos políticos. Nos guste o no nos guste nosotros estamos para cumplir la ley”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales.