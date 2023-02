Piden gestionar paso humanitario en Perú para que cientos de camioneros varados regresen a Bolivia





06/02/2023 - 13:20:49

Erbol.- El transporte pesado y la Federación de Empresarios de La Paz solicitaron públicamente a la Cancillería que gestione ante Perú un “paso humanitario” de unos dos días en medio de los bloqueos de carreteras, con el objetivo de que los camioneros bolivianos puedan regresar al país. El dirigente del transporte pesado, Ramiro Sullcani, indicó que los bloqueos en Perú llevan 32 días y que hay más de 600 camiones varados en diferentes regiones de ese país. Pidió que se otorgue el paso humanitario por razones de salud y no por el tema económico. Alertó que existen varados camioneros con problemas de presión alta y diabetes, que no tienen acceso a medicamentos. Lamentó que, de parte de la autoridad boliviana, no haya una respuesta para su sector y su pedido de gestionar el paso humanitario. Dijo que junto la Federación Empresarios ya han hecho llegar su molestia y preocupación al respecto. Sullcani reveló también que se hizo el mismo pedido autoridades peruanas distritales, pero se les ha negado. “Estamos como rehenes del lugar donde están bloqueando”, lamentó. Solicitó un paso humanitario de dos días para que los camioneros puedan regresar a través de Desaguadero.