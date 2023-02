Fernando Larach: Con o sin rival nos íbamos a presentar y buscar los votos para la presidencia del Comité pro Santa Cruz





06/02/2023 - 13:17:39

El Deber.- Fernando Larach, de 46 años, nació en Argentina, pero es hijo de madre y padre cruceños. Es ingeniero en Marketing y Publicidad y tiene una maestría en Administración de Empresas. También es egresado de Derecho. En 2015 ingresó al Comité pro Santa Cruz como parte de una comisión de Seguridad Ciudadana y desde entonces despegó su carrera cívica. Actualmente es el único candidato habilitado para la presidencia de la institución cruceña. En entrevista con el programa ‘Influyentes’, de EL DEBER Radio, el dirigente cívico se refirió a las fricciones y acusaciones lanzadas entre algunos de sus rivales en los comicios, específicamente del vicerrector de la estatal cruceña, Reinerio Vargas, que también aspira a la silla cívica cruceña. Cabe recordar que el viernes pasado, la Junta Electoral del Comité pro Santa Cruz rechazó las proclamaciones de Vargas por no cumplir con ciertos requisitos y quedó fuera de la carrera electoral. Los requisitos cumplidos por Vargas solo lo pueden habilitar como candidato a vicepresidente, según la Junta Electoral. Inmediatamente, el vicerrector no guardó silencio y denunció “manipulación” por parte de la actual dirigencia cívica. Sobre esto, Larach explicó que el vicerrector tuvo dos proclamaciones, una del Comité Cívico de la provincia Cordillera y otra del sector de los discapacitados; sin embargo, ambas fueron rechazadas por no cumplir con requisitos de firmas y plazos. Remarcó que a su candidatura también le rechazaron tres proclamaciones, pero acumula cerca de una decena más que le permiten continuar en carrera. “Estos siete años de trayectoria en el Comité me han permitido tener suficientes proclamaciones para seguir. Lo que corresponde es pensar con cabeza fría, revisar bien los estatutos, quien quiera ser candidato debe tener pleno conocimiento de las condiciones que se requieren para ser parte de la institución”, señaló Larach. Asimismo, considera que Vargas debería dar explicaciones sobre todas las “situaciones desagradables” que se han generado en los últimos días y que dañan el prestigio del Comité pro Santa Cruz. Lamentó que autoridades del Gobierno y del MAS se aprovechen de esta polémica para desacreditar los valores democráticos de la institución. “El Comité es bastante fuerte y tiene una solidez institucional importante como para que esto lo debilite, sí hace daño y hay gente que se está aprovechando de esta situación penosa, especialmente en el Gobierno central, hemos visto que todos los medios afines a ellos se volcaron para desvirtuar la legitimidad de las candidaturas o el proceder del Comité”, aseveró. Aunque actualmente es el único candidato en carrera para la presidencia del comité, Larach asegura que aún no se siente presidente. Explica que esto se debe a que, todavía debe ser aprobado por mayoría en la votación del próximo 11 de febrero. “Yo creo que la democracia tal cual la establece la norma es la que uno debe cumplir. Si se aceptan dos candidatos hay que ser felices, al final de cuentas esto no es una coyuntura de hoy, no es una candidatura de hoy, es un trabajo que se viene haciendo durante siete años, entonces con o sin rival nos íbamos a presentar e íbamos a buscar los votos necesarios para ser presidente”, añadió. Sin embargo, tiene claro que uno de los principales desafíos de su gestión, en caso de ganar las elecciones, será “enamorar” al resto de los departamentos con la propuesta cruceña. “Yo voy a llevar la bandera del desarrollo y los cruceños vamos a volcar la mirada al resto del país porque tenemos un gobierno que miente todo el año con recursos ilimitados para hacernos quedar mal”. Además, otra de sus tareas sería dar cumplimiento al mandato del último cabildo. Es decir, iniciar el proceso de revocatorio al primer mandatario del país, Luis Arce Catacora, en caso de que no acate el plazo para liberar al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. “Yo soy un tipo optimista y ojalá el presidente haga caso al cabildo porque es la voluntad del pueblo, debería atender la demanda, el cabildo tiene un mandato y yo estoy obligado a cumplirlo, habrá que iniciarlo”, agregó.