Más de mil muertos en Turquía y Siria tras un terremoto de magnitud 7,8





06/02/2023 - 07:27:11

Infobae.- Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió la madrugada de este lunes el sureste de Turquía y fue seguido por otro sismo de 6,7. El temblor, que se sintió en varias provincias de la región y en naciones vecinas como Líbano, Siria y Chipre, causó el derrumbe de numerosos edificios y viviendas. Hasta ahora, las autoridades turcas confirmaron la muerte de más de 900 personas, mientras funcionarios de salud en Siria reportaron el deceso de 239 habitantes del país. También se reportaron más de 2.000 heridos. Pero además, según el reporte de los Cascos Blancos en las zonas rebeldes de Siria, hay allí al menos 120 muertos. Otra organización médica dio una cifra de 106 muertos. Ambas dijeron que había cientos de heridos. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el sismo tuvo epicentro a unos 33 kilómetros (20 millas) de la ciudad de Gaziantep, capital provincial, y a unos 26 kilómetros (16 millas) del poblado de Nurdagi. La oficina de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) turca, dependiente del Ministerio del Interior, precisó luego que el sismo tuvo lugar en Gaziantep, provincia de Kahramanmaras. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo en Twitter que “los equipos de búsqueda y rescate fueron enviados de inmediato” a las áreas afectadas por el terremoto. “Esperamos que superemos este desastre juntos lo antes posible y con el menor daño posible”, escribió. El fenómeno se registró a las 04:17 hora local (01:17 GMT) a una profundidad de unos 17,9 kilómetros (11 millas), se sintió también en Líbano, Siria y Chipre, según corresponsales de AFP. El Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó otro sismo de magnitud 6,7 con epicentro cerca del primero unos 15 minutos más tarde con 9,9 kilómetros de profundidad. La región sureña de Gaziantep es un importante centro industrial y manufacturero de Turquía. Turquía está situada en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. En agosto de 1999, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el noroeste del país y dejó 17.000 muertos.

Derrumbes en Siria El sismo, que llegó a sentirse en El Cairo, tuvo epicentro a unos 90 kilómetros (60 millas) de la frontera con Siria. Junto con varias otras ciudades, la zona alberga a millones de refugiados sirios que huyeron de la prolongada guerra civil en su país. Turquía, que comparte frontera con Siria, alberga a la mayor cantidad de refugiados sirios del mundo. Del lado sirio de la frontera, el sismo remeció regiones bajo control opositor que están llenas de varios millones de desplazados sirios con un decrépito sistema de salud después de varios años de guerra. En la localidad de Atmed mucha gente quedó enterrada entre los escombros”, dijo un doctor del lugar, Muheeb Qaddour, en entrevista telefónica con The Associated Press. “Se teme que haya cientos de muertos”, dijo Qaddor, refiriéndose a la región noroccidental del país. “Estamos bajo presión extrema”. “La cifra de fallecidos podría aumentar en gran medida por la presencia de cientos de familias bajo los escombros debido al terremoto que golpeó Siria la madrugada de este lunes. Nuestros equipos están en máxima alerta para rescatar a los atrapados”, precisaron los Cascos Blancos, un grupo de rescatistas que opera exclusivamente en las áreas de Siria en manos de la oposición. La prensa estatal de Siria reportó la caída de algunos edificios en la ciudad de Alepo, en el norte del país, así como en Hama, en el centro del territorio. En el noroeste de Siria, bajo control rebelde y que colinda con Turquía, varios edificios se derrumbaron, informó la opositora Defensa Civil Siria. En Beirut y Damasco, los edificios se remecieron y muchas personas salieron aterradas a las calles.



Ayuda internacional La Unión Europea, Israel, Ucrania y Rusia ofrecieron ayuda al gobierno de Turquía tras el fuerte terremoto que dejó centenares de muertos y heridos. La Comisión Europea está coordinando el envío de equipos de rescate de los Estados miembro que se sumen a los esfuerzos de las autoridades locales en la búsqueda de supervivientes tras el terremoto que esta madrugada sacudió el sureste de Turquía y otros países vecinos, especialmente Siria. El comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, apuntó en un mensaje compartido en la red social Twitter que Bruselas ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la UE y que ya se desplazan hacia la zona afectada equipos de rescate de Países Bajos y Rumanía. Horrifying video allegedly shows building collapse in Diyarbakir as a strong earthquake rocked central #Turkiye #Turkey pic.twitter.com/ppt8K3dUIc — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) February 6, 2023 “El Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias está coordinando el despliegue de equipos de rescate desde Europa”, subrayó el esloveno. Por su parte, el Gobierno neerlandés anunció el envío de un equipo de rescate urbano a Turquía, que incluye agentes militares y policiales, personal de primeros auxilios y bomberos, para apoyar las labores de búsqueda y ayuda de las víctimas tras el grave terremoto que sacudió hoy el sureste turco y los países vecinos. El ministro neerlandés de Exteriores, Wopke Hoekstra, subrayó estar “conmocionado por la noticia del devastador terremoto en Turquía y Siria” y mostró su simpatía con “las víctimas, sus familias y los muchos turcos y sirios que resultaron heridos” tras el suceso, que deja ya al menos 284 muertos y 2.232 heridos, según el último balance de las autoridades turcas. “Países Bajos enviará un equipo de búsqueda y rescate urbano a Turquía. Este equipo incluye personal policial y militar, personal de primeros auxilios y bomberos”, anunció Hoekstra. Mientras el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, envió a Erdogan sus “sinceras condolencias” por el terremoto en el sur del país. “Deseo una rápida recuperación a todas las víctimas. En estos momentos difíciles, estaremos cerca del pueblo turco. Estamos preparados para dar la ayuda necesaria para superar las consecuencias de este desastre”, apuntó en su cuenta en la red social Twitter. En esta línea se expresó el ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, quien mostró su “profundo pesar” por el “grave terremoto”. “Nuestros corazones están con las víctimas y deseamos a los heridos una rápida recuperación. He ordenado al Ministerio de Exteriores de Israel que encabece un programa de ayuda rápida a Turquía para hacer frente a este grave desastre”, detalló. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, reseñó que ha ordenado al Ejército “prepararse para dar ayuda de emergencia” y apuntó que “las fuerzas de seguridad están preparadas para dar toda la ayuda necesaria”, al tiempo que indicó que los equipos de rescate israelíes “acumulan mucha experiencia a lo largo de los años en zonas de desastre y en la misión de salvar vidas”. El presidente israelí, Isaac Herzog, manifestó además sus condolencias a Erdogan ante este “enorme desastre”. “El Estado de Israel siempre está preparado para ayudar de toda forma posible. Nuestros corazones están con las familias enlutadas y con el pueblo turco en este momento doloroso”, ha resaltado el mandatario a través de su cuenta en Twitter.