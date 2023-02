Vargas es pragmático y Larach tiene carrera cívica; los dos lados de la pugna por el Comité





06/02/2023 - 07:13:05

El Deber.- Ambos están en carrera para renovar la directiva del Comité pro Santa Cruz, pero no han sido habilitados para terciar por el mismo cargo: la presidencia de la institución. Por eso, hay una polémica.



Fernando Larach, quien es parte de la directiva saliente, fue habilitado como candidato a liderar la organización cruceña. Mientras que el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, también se postuló para ser elegido presidente del Comité, pero la Junta Electoral lo inscribió para la segunda vicepresidencia. Vargas llegó el sábado hasta la sede del Comité pro Santa Cruz para impugnar la decisión. Como las oficinas estaban cerradas, anunció que retomaría las gestiones este mismo lunes. Además, cuestionó a la Junta Electoral por “manipular” su postulación. Hace dos meses, la figura de Vargas no estaba entre los posibles candidatos para renovar el Comité. La violenta aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho del 28 de diciembre y su posterior encarcelamiento, que tuvo lugar dos días después en el penal de Chonchocoro, hizo que esa postulación tome cuerpo. “Me han buscado cívicos provinciales, la Universidad, profesionales, instituciones de barrio”, señaló cuando comenzó su carrera. Vargas es médico cirujano y está vinculado al sector público de salud. Se formó en la Universidad Mayor Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca a mediados de los años 80 y desde 2021 es vicerrector de La Gabriel, donde es docente y fue decano. Allí hizo carrera y simpatizó con la idea de llegar a ser el próximo rector. Este año hubo un cambio de planes.



“Si usted me preguntaba hace dos meses, seguro, ni pasaba por mi cabeza este escenario, pero alguien me propone y uno empieza a pensarlo”, confesó la autoridad académica hace algunos días en un contacto con EL DEBER Radio. Simpatizó con Camacho y es cercano a Creemos. Eso sí, no milita en la alianza de oposición que se fundó en 2019 tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Se considera un “libre pensante” y defensor de “la restitución del estado de derecho”, una causa que implica la liberación de los “presos políticos”, entre ellos, Camacho y la expresidenta Jeanine Áñez, presa desde marzo de 2021. “Reinerio no es radical, es muy pragmático, nosotros como médicos hacemos un análisis, un diagnóstico y tenemos que buscar una solución. Lo mismo pasa acá, estamos en una crisis profunda, prácticamente a las puertas de que quieran hacer lo que hicieron en Venezuela, han secuestrado a la primera autoridad electa del departamento, no puede ser que estemos tan pasivos”, sostuvo. En ese sentido, entre sus propuestas está la creación de un comité de crisis que acompañe a los cívicos en sus determinaciones. Además de declarar en “sesión permanente” a la Asamblea de la Cruceñidad, especialmente, en época de conflictos. “Hay que escuchar al pueblo, tenemos mecanismos para hacer encuestas, análisis en redes”, remarcó. Vargas fue uno de los dirigentes que se opuso a levantar el paro por el Censo al término de los 36 días y consideró que no hubo canales de comunicación fluidos.Entonces, anunció protestas. Sobre su papel como autoridad universitaria, aseguró varias veces que eso no puede ser un impedimento para su candidatura, puesto que la Uagrm forma parte del directorio del Comité. Es más, afirmó que “es una gran ventaja para el ente cívico” tener de su lado a las fuerzas estudiantiles. Hasta el mismo Larach, su eventual adversario, compartió la idea que, para ser dirigente cívico, se requiere de una dedicación completa, especialmente, por el mandato del cabildo del 25 de enero. Esa decisión proyecta un revocatorio contra el presidente Luis Arce, en caso de no tener “amnistía” para “presos políticos”. Hasta el viernes 3 de febrero, la fecha tope, para la presentación de postulaciones, cívicos de la provincia Cordillera y la Asociación de personas con Capacidades Diferentes proclamaron a Vargas, aunque esta última organización formalizó su propuesta para que sea segundo vicepresidente, el tercer cargo en disputa. La autoridad académica señaló a la Junta Electoral por una supuesta “manipulación”. “¿Por qué van a decidir ellos a qué puesto debo postularme”, cuestionó. La directiva del Comité está formada por tres escaños. Una presidencia y dos vicepresidencias. Larach es el único que postula formalmente a la Presidencia y Stello Cochamanidis también aparece solitario en la lista de contendores por la primera vicepresidencia. Para la segunda vicepresidencia, según la disposición de la Junta Electoral, candidatearán, además del vicerrector, el piloto Dakar Leonardo Martínez y Wilford Zurita, un cívico de Warnes que fue secretario general en ese municipio y en la gestión de Mario Cronenbold, un dirigente del MAS próximo a Evo Morales. Este dato generó inquietud entre los cívicos. Zurita fue propuesto en la línea del mismo Larach. “Yo no soy masista”, aseguró el dirigente warneño, quien también llegó a ser dirigente del club Sport Boys. Explicó que formó parte de la agrupación ciudadana Warnes Libre antes de 2015. Aseguró que coordinó los bloqueos y el paro de los 36 días con otros cívicos del norte de Santa Cruz. Por su lado, Larach defendió su carrera para llegar a dirigir el Comité. Recordó que está en ella “desde hace siete años” y que eso se puede comprobar con los cargos que ocupó en la institución cívica. Fue delegado de la Asociación de Comparsas Carnavaleras, director tesorero y presidente del Comité Cívico Provincial, el sitio que lo catapultó a la primera vicepresidencia. De hecho, cuenta con 17 proclamaciones de sectores institucionales, la mayoría de ellos cívicos del norte integrado, además de sectores del agro. “El desafío es enamorar al resto del país, que entiendan que esto no es solo por Santa Cruz”, apuntó y aseguró que su propuesta es nacional y de largo alcance; incluye el pacto fiscal y la renovación de la justicia, además de la lucha por la democracia y la libertad de los presos políticos. “Esto que estamos proponiendo no se va a resolver con una protesta o dos carajazos, es un proceso largo”, dijo. Logró una alianza con Cochamanidis, quien también recibió al agro. De hecho, posee una actividad en ese sector y vive únicamente por su actividad privada.