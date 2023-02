Agustín Zambrana: Necesitamos que la ciudadanía tenga una voz ante el poder





06/02/2023 - 07:07:03

Página Siete.- Agustín Zambrana, abogado y director de El Búnker, impulsa junto a otras personas la creación de un movimiento ciudadano, cívico e institucional, nacional. Sostuvo que la ciudadanía requiere una voz ante el poder y que en ese marco buscan contar con un despacho en la Plaza Murillo. En entrevista con Página Siete, Zambrana da a conocer algunos detalles del proceso de conformación de ese movimiento, de cómo van las gestiones para instalar el despacho en kilómetro cero y cómo se financiará. ¿Se viene una organización política? No, más que política se viene una nueva línea de acción que es un movimiento cívico institucional, que va a combatir al poder y, sobre todo, va a tratar de equilibrar el poder. Hoy el poder político está muy arriba y necesitamos que la ciudadanía tenga una voz ante el poder. ¿Quién debería haber hecho eso? Los parlamentarios del país, pero hoy los parlamentarios ya no están realizando esa tarea. Entonces, hoy las regiones han quedado totalmente desplazadas en sus reivindicaciones regionales, y es por eso que este movimiento nacional ciudadano va en ese camino. ¿Ya tienen el nombre? ¿Cómo se denominará? Todavía estamos analizando, porque vamos a hablar con varios sectores. ¿Cómo estará conformado este movimiento? Va a estar compuesto, Dios mediante y si tenemos la dicha, de organizaciones cívicas, de organizaciones institucionales, gremios, centrales obreras, cooperativas, sectores distritales, juntas vecinales, plataformas, asociaciones, de todo. La cosa es que llegue la voz a nivel nacional. Y en esta llegada a nivel nacional debemos tener una oficina en Plaza Murillo, para todos los días estar tocándole la puerta al poder y llevando las reivindicaciones regionales y sectoriales al poder, y decirle “esto es lo que requieren, esto es lo que está pasando, esto es atentatorio”. ¿En cuestión de metas, a qué apuntarán principalmente? Vamos a apuntar a que primero tengamos la representación de todas las instituciones que quieran participar de esto, de los 339 municipios del país, que hoy tenemos, para que todas puedan tener su voz ante el poder. ¿Cómo estará conformado su directorio? Es algo bien amplio. Estamos netamente conversando con los comités cívicos y las instituciones vivas para hacer un directorio muy amplio y un directorio de mucha representación, de instituciones, de comités cívicos y de regiones, personas de todas las regiones. Entonces, va a ser un comité muy amplio, pero con sí o sí personas que van a estar dentro de Plaza Murillo, haciendo esta gestión, directamente hasta el poder. ¿Cómo van las gestiones para la oficina en Plaza Murillo? Estamos haciendo una estrategia bien “quirúrgica”, porque entenderás que si Agustín Zambrana va a tocar la puerta, ahorita no me van a alquilar nada, porque obviamente los políticos de turno van a impedirlo, porque esto va a afectar el mismo establishment político, porque al establishment político no le va a gustar tener a alguien que esté haciendo el trabajo de ellos. Pero vuelvo decir: esto es un complemento al poder, pero al mismo tiempo le va a exigir al poder que sus reivindicaciones y sus solicitudes de la ciudadanía no están llegando a resolverse en el Parlamento y en el poder. ¿Este movimiento a futuro se transformará en una organización política? No, eso es aparte. El que quiera hacer política, el que quiera posteriormente hacer su partido -que seguramente muchos de ahí van a querer hacerlo y van a tener esa aspiración- estará en total vía libre para hacerlo, pero esta institución debe quedar viva y debe quedar abierta y despierta, y sobre todo en vigencia de aquí en adelante. Esto es como crear una nueva central obrera, pero ¿qué es lo que sucedió con la COB? Se casó con el Gobierno de turno. Entonces, la COB no lleva las reivindicaciones del sector, simplemente es un brazo operativo del poder de los políticos. ¿Cómo prevén financiar el movimiento? Primero con aportes ciudadanos, aportes institucionales y aportes de personas que quieran colaborar y que quieran llevar adelante sus ideas de reivindicación. Entonces, esto es netamente con aportes ciudadanos y con aportes institucionales. ¿Cuándo lo lanzarán? Estamos aún en la construcción, en la socialización de la idea, y en la socialización del concepto, para luego hacer una conformación orgánica y tener nuestra primera reunión ampliada nacional, que esperamos sea en Plaza Murillo, para tomar ya los primeros pasos y camino, y al día siguiente del acto de posesión este directorio y estas personas van a solicitar una reunión al encargado del poder Ejecutivo, que es Luis Alberto Arce Catacora. Ello, para darle el pliego de todas las regiones que en primera instancia ya tienen reivindicaciones que no se están solucionando.