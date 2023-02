Exviceministro dice que ocultan información en el caso golpe I





06/02/2023 - 06:34:07

El Deber.- El exviceministro de Régimen Interior y Policía Nelson Cox (MAS) acusó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de mentir y presentar como nuevos los depósitos de dinero realizados en 2019 por Luis Fernando Camacho, entonces presidente del Comité Cívico, a jerarcas de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). Atribuye este hecho a un cálculo político y un supuesto proteccionismo al ahora gobernador por no presentar anteriormente estas supuestas pruebas en el denominado caso golpe de estado. Por su lado, la defensa del excomandante de la FAB Gonzalo Terceros sostuvo que esos depósitos no pueden ser usados en el caso golpe I porque ya son “cosa juzgada” dentro del caso golpe de Estado II. El 4 de enero, cuando el gobernador cruceño cumplía cinco días de detención preventiva, el ministro de Gobierno expuso las transacciones bancarias que realizó Camacho durante la crisis política de noviembre del 2019. De acuerdo con el detalle proporcionado por el ministro, los movimientos en la cuenta bancaria de Camacho, entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, llegan a al menos Bs 4,5 millones. También existen otros depósitos posteriores al 10 de noviembre. “Este último testimonio que ha sacado el ministro de Gobierno sobre que Luis Fernando Camacho ha efectuado algunas transacciones se sabía el 2020, pero recién saca esas movidas bancarias. La ASFI dice que la había pasado; mentira, ese trabajo de inteligencia ya se lo tenía el 2020, me consta. En 2021 teníamos el trabajo de inteligencia firmado”, dijo Cox que dejó el cargo en 2021. Para la exautoridad, desde el momento que se conocía el informe de los depósitos hasta el 4 de enero, fecha en que estos documentos se hacen públicos, “hubo una extraña pausa en la investigación porque hay un manejo de protección”. Acotó que en el caso golpe II ya se tenía este relevamiento de información bajo requerimientos fiscales. “Simplemente por un cálculo político no han querido darle mayor curso y también con esta proteción el ministro de Gobierno no quiere dar cuenta de todos los demás que han estado por detrás”, aseguró sin dar más detalles. Dijo que el ministro Del Castillo después tendrá que rendir cuentas. “Los datos que hemos exhibido al pueblo boliviano son una minúscula parte de toda la investigación de los movimientos financieros que se dieron en la gestión 2019 (y) evidentemente el principal investigado por estos delitos es el señor Camacho”, dijo el ministro el 8 de enero. Luego de estas declaraciones, el abogado del general Terceros, Eusebio Vera, manifestó su sorpresa por el tiempo en que se divulga una información que ya fue investigada y juzgada dentro del caso golpe de Estado II que procesó los hechos entre el 11 y 12 de enero. Según el informe de Del Castillo, Camacho hizo un depósito al entonces general Jorge Terceros, quien actuó como intermediario de unos depósitos para garantizar el alquiler de un avión y la gasolina para el traslado de parlamentarios del Legislativo. “Lo que señala el señor ministro no tiene ninguna vinculación con el caso golpe I porque se investigan los hechos acontecidos hasta la renuncia del expresidente Evo Morales. El depósito a mi defendido ocurrió el 12 de noviembre de 2019 y el ministro erróneamente señala que fue para dar el golpe de Estado. Fue posterior y el objeto de ese depósito fue ordenado y canalizado por el entonces general de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman”, aseguró. Luego de conocerse estos depósitos, el Ministerio de Gobierno solicitó una ampliación de la denuncia contra Camacho por el delito de cohecho activo. Pero el juez 10mo. de Instrucción en lo Penal, Armando Zeballos, encargado del caso golpe de Estado I, determinó declinar competencia y remitir a un juzgado anticorrupción.