Cívicos del Bloque del Sur ratifican revocatorio para Arce y deciden incorporar agenda pre federal





05/02/2023 - 19:24:11

El Deber.- El movimiento cívico del Bloque del Sur integrado por Tarija, Potosí, Chuquisaca y Oruro ratificó el revocatorio al presidente Luis Arce si no promulga una Ley de amnistía para los presos políticos en el país. La dirigencia de los tres Comités Cívicos se reunieron en Sucre el viernes pasado para abordar varios temas. La presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, confirmó que se mantiene el pedido en respaldo a las resoluciones emitidas en los cabildos que se llevaron adelante a finales de enero. A su vez, el presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Adrián Ávila, dijo que el gobierno de Luis Arce tiene hasta mayo para promulgar una ley de amnistía. "Si no hay ninguna señal al respecto se va pedir el revocatorio de Arce, en cumplimiento a las todas las determinaciones de los cabildos a nivel nacional", manifestó el dirigente cívico que junto a Graz asistieron al encuentro del Bloque del Sur. Asimismo, la dirigencia cívica de los cuatro departamentos acordaron incorporar una agenda pre federal ante el centralismo y totalitarismo del actual gobierno que genera una crisis económica y social. Ávila indicó que a partir de ahora se encaminan a la construcción de un modelo federal que fortalezca la unidad en la diversidad de Bolivia. Otra de las conclusiones del Bloque del Sur es la ratificación de la propuesta sobre la redistribución equitativa de los recursos económicos del Tesoro General de la Nación (TGN) que establece el 50% bajo la administración del gobierno central y el restante 50% para las entidades subnacionales y Universidades. "Solo tenemos una autonomía en papel porque se transfirieron más competencias y no dinero a los departamentos porque el centralismo se queda con casi el 90%", expresó Ávila. El Bloque del Sur también apoya al cabildo de la Potosinidad que exige la aprobación y promulgación de la Ley del Litio y de los Recursos Evaporíticos que enviaron meses atrás, después de consensuar con su similar de Oruro. Graz no descartó que el movimiento cívico asuma acciones el 3 de marzo próximo, cuando se vuelvan a reunir en la ciudad de Tarija, para evaluar los avances al respecto y de las otras demandas.