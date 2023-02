Oposición sin rumbo: Dejadez e intereses partidarios frenan idea del bloque único





Página Siete.- Intereses partidarios, regionales o personales, ausencia de una visión conjunta del país y hasta dejadez impiden por ahora a la oposición política formar un solo bloque para las elecciones generales de 2025, según los analistas Franklin Pareja y José Peralta. A tres años de los comicios, en el MAS Luis Arce y Evo Morales se perfilan como candidatos, pero en la vereda del frente no se vislumbra un potencial postulante, otra desventaja por lo que van contra el reloj. El 26 de enero, el Cabildo Nacional en Santa Cruz demandó a la oposición política “propiciar la unidad rumbo a las próximas elecciones”, para hacer frente al Movimiento Al Socialismo (MAS) que no pierde unos comicios desde 2005; sin embargo, ese viejo anhelo que ya se planteó antes, puede esfurmarse porque por ahora priman otros intereses, por encima de “una visión conjunta del país”, explica Pareja. El analista ve que es muy complicado pensar en que la oposición pueda conformar un solo bloque. “Es difícil porque las oposiciones tienen visiones regionales, personales y corporativas distintas. Lo que hoy las une es que están amedrentadas, neutralizadas y perseguidas (por el Gobierno), pero unirse en torno a ese elemento no es suficiente”, complementa. José Peralta, analista político cruceño, ve que la oposición no encuentra el rumbo. “Ninguno (de los opositores) tiene coincidencia, todos dan sus prioridades y eso devela que no hay una coincidencia de ideas y si bien hay una agenda nacional como es la del establecimiento del Estado de Derecho, que implica la reforma judicial, cada uno tiene sus prioridades”, añade. Peralta sostiene que mientras Luis Arce y Evo Morales trabajan en sus precandidaturas, no se vislumbra un candidato potencial en la oposición. “Tenemos al líder de un partido opositor preso (Luis Fernando Camacho) y a otro (Carlos Mesa) que solamente tuitea, no aparece nada más en diferentes partes del país”, asevera. El último gran intento de unificar a la oposición se produjo el 2 de febrero de 2020, con la presencia de Carlos Mesa, Arturo Murillo, Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez y Chi Hyun Chung, pero fracasó. Ocho meses después ganó el MAS con Luis Arce. No aprovechan la fisura azul El MAS atraviesa por una fragmentación interna, una coyuntura que no es aprovechada por la oposición, según Peralta, y eso denota cierta dejadez. “La fisura al interior del MAS no está siendo aprovechada por la oposición, no sabemos cómo llegará a las elecciones, pero no será como en los anteriores comicios con un solo candidato”, estima Peralta. La desestructuración azul se manifiesta con la aparición de tres facciones. arcistas, evistas y choquehuanquistas. Al respecto, el historiador indigenista Pedro Portugal señala que el masismo atraviesa una descomposición similar al que pasó el MNR en los 60. Y mientras el MAS, pese a sus conflictos, ya maneja la Agenda 2025, “las oposiciones no construyen una agenda de país; entonces, qué se discute, se discute sobre personas, se discute sobre coyunturas, pero no se debate un plan país que es lo que Bolivia necesita”, puntualiza el analista Pareja. ¿Torre de Babel? En Comunidad Ciudadana (CC) sostienen que si no se conforma una sola candidatura a través de unas elecciones primarias para 2025, “las posibilidades de cambiar el destino del país serán reducidas”. En Creemos señalan que se debe apuntar a un nuevo padrón electoral y en el Conade creen que es urgente unirse para encarar la reforma judicial y la elección de magistrados y luego pensar en primarias. “En lo que a mí me toca, contribuiré en todo, para una candidatura de unidad que podrá ser presidida por un candidato cuya credibilidad y respaldo sea realmente mayoritario de la opinión pública”, anunciaba Mesa, el expresidente y líder de CC, que apoya la idea de que se efectúen unas primarias en la oposición. Henry Montero, diputado de Creemos, admite que se debe buscar un candidato como bloqueo de oposición, una agenda de país para recuperar la democracia, la libertad a través de la reforma judicial, pero antes “y aquí lo pongo entre comillas, ‘previo saneamiento del padrón electoral’; si continuamos con el actual padrón, aunque la oposición se una, no vamos a poder conseguir ganar, porque el MAS tiene ya el fraude dentro del padrón”, advierte. Conade articulador Por su lado, Manuel Morales, representante del Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) cree que la oposición debe unirse sobre la marcha para encarar la reforma judicial y la elección de magistrados, luego se puede pensar en unas primarias. “El trabajo unitario para encarar esta fase que viene (reforma judicial y elección de magistrados), ésa es la condición de oro, porque nos permitirá trabajar entre todos sin depender de un partido con sigla o una candidatura”, augura Morales para quien el Conade debe ser además el articulador de la oposición “porque no es un partido político”. Pareja cree que a la oposición en Bolivia le falta de “una visión compartida de país”, y que según su lectura obedece a que “todavía en mi criterio no tiene una madurez política y en muchos casos no tiene grandeza, ni patriotismo. Al final, indistintamente de su posición ideológica ya sean de izquierda o de derecha, siempre terminan haciendo prevalecer sus intereses”, refiere el analista político.